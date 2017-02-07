Глава Тверской области вошел в восьмерку самых влиятельных губернаторов

Тверь, , 16:42 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя усилил свои позиции в рейтинге влияния руководителей регионов РФ по итогам января 2017 года. Рейтинг составлен по данным исследования, проведенного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и опубликован ИА REGNUM. Экспертный опрос, по результатам которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В январе 2017 года в нем приняли участие 26 экспертов — это политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

В январе Игорь Руденя поднялся на один пункт по сравнению с предыдущим месяцем — с девятого на восьмое место, опередив одну из ключевых фигур рейтинга — главу Тульской области Алексея Дюмина. Ближайшим «соседом» по топ-листу стал Андрей Воробьев, возглавляющий Московский регион.

По мнению директора ассоциации «Институт регионального развития» Павла Парамонова, рейтинг отражает длительный тренд, заложенный в прошлом году, в рамках которого губернатор и правительство Тверской области демонстрируют позитивную динамику, движение вперед.

«Это прослеживается и в медиасфере, и в прикладных принципах и результатах работы. Тверская область укрепляет имидж в глазах федерального центра, заслуживает хороших оценок населения. Совершенно ясно, что стиль работы губернатора эффективен и обеспечивает территории опережающие темпы развития», — считает Павел Парамонов.

«Такие позиции в рейтинг серьезно повышают статус города Твери и Тверской области, а также позитивно сказываются на имидже самого губернатора, — считает член Общественной палаты Тверской области Алексей Моторкин. — Региону нужна долгосрочная вдумчивая динамика развития, которая сейчас выстраивается. Будем надеяться, что Игорь Руденя на посту руководителя Тверской области продолжит эффективно выполнять функцию авторитетного консолидирующего начала».

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