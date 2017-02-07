Порошенко поставили в Киеве памятник и присвоили звание «президент-брехло»

Активисты поставили фигуру Порошенко с длинным носом у здания президентской администрации в Киеве

Киев, , 16:39 — REGNUM Возле здания администрации президента Украины активисты «Центра противодействия коррупции» поставили импровизированный «памятник лжецу», изображающий Петра Порошенко с длинным носом и снабженный табличкой «президент-брехло», сообщает «Украинская правда».

По информации издания, акция была вызвана публичным обещанием Петра Порошенко отменить неприкосновенность судей и разрешить их арест. Организаторы акции заявляют, что президент «на практике ввёл всех в заблуждение — предложенные им изменения в Конституцию защищают и покрывают судей-коррупционеров».

Участники акции не верят этому заявлению и требуют от украинского президента подтвердить действиями высказанное ранее намерение отменить неприкосновенность украинских судей.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины подписал закон «О Высшем совете правосудия», упраздняющий политическую функцию судебной власти.

Стоит отметить, что судебная власть на Украине за последние два года фактически уже лишилась государственной защиты и регулярно принимает судебные решения под давлением разнообразных «активистов» и «патриотов», подвергающих и судей и адвокатов как психологическому, так и физическому воздействию вплоть до убийства.

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