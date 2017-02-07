Самарский губернатор рекомендовал чиновникам воздержаться от «люкс» услуг

Рекомендации прописаны в постановлении губернатора Николая Меркушкина от 6 февраля 2017 года

Самара, , 16:32 — REGNUM В постановлении губернатора Николая Меркушкина «О сокращении в 2017 году расходов областного бюджета на государственное управление» указано: «Рекомендовать лицам, занимающим государственные должности при командировании воздержаться от услуг бизнес-терминала. Приобретение проездных билетов на воздушном транспорте 1 класса, бронирования и оплаты номера в гостинице разряда «высший-А» («люкс»), за исключение отсутствия (нецелесообразности) другого варианта проезда и размещения», сообщает ИА REGNUM.

В документе также прописано сократить фонд оплаты труда работников органов госвласти с 1 января 2017 года на 10%. И установить ограничение на профессиональную переподготовку и повышение квалификации госслужащих за пределами Самарской области, за исключением тех случаев, когда приобретение является единственно возможным вариантом.

Областному Минфину поручено внести соответствующие изменения и в бюджет региона на 2017 год. «Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года», — указано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по Самарской области в 2017 году сокращение расходов на государственное и муниципальное управление составит 2,8 млрд рублей, из правительственного автопарка будут проданы 34 автомобиля. Такие планы по оптимизации бюджетных расходов в 2017 году объявили региональные власти.

Согласно официальной информации, в 2016 году расходы на содержание органов местного самоуправления Самары, включая районные администрации, составили более 1,6 млрд рублей, а на содержание учреждений, выполняющих управленческие функции, — почти 400 млн рублей. О том, в какую сумму обошлось содержание чиновничьего аппарата областного уровня, региональное руководство не афиширует.

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