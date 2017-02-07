Американский дипломат едет на тайную встречу в Пермь
Пермь, 7 февраля 2017, 16:31 — REGNUM Заместитель посла США в Российской Федерации Линн Трейси собирается совершить поездку в Пермь, где встретится с представителями региональных властей. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.
Сообщается, что американский дипломат направляется в Пермь. При этом уточняется, что её встреча с представителями руководства Пермского края пройдет в закрытом режиме, журналисты приглашены не будут. Повестка встречи также не обозначена.
Известно, что Трейси будет в Перми с 8 по 9 февраля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении полномочий. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку и предложил пост исполняющего обязанности главы Прикамья Максиму Решетникову.