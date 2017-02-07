Визит немецких военных в Литву Балтфлот вновь «отметил» стрельбами С-400

Калининград, , 16:45 — REGNUM В Калининградской области за неполный месяц прошли вторые по счёт учения с применением зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Как сообщили сегодня, 7 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Балтийского флота, комплексы отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника с применением современных средств воздушного нападения.

В рамках учения боевые расчёты соединения уничтожили более 30 условных воздушных целей. После отражения атаки ракетные комплексы совершили марш в новый позиционный район под прикрытием ЗРПК «Панцирь-С1» для продолжения выполнения поставленной боевой задачи.

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что по стечению обстоятельств стрельбы С-400 вновь совпали с военными мероприятиями, проводимыми Германией в соседней с Калининградской области Литве. В конце января балтфлотцы отстрелялись, когда в Литву прибыл первый борт солдат и офицеров бундесвера.

Сегодня же в Вильнюс прилетела министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, которая провела церемонию приветствия немецкого батальона в учебном полку им. Великого гетмана Литовского Януша Радзивилла в г. Рукла.

Напомним также, что западные военные аналитики называют «Триумф» (наряду с «Искандерами» и «Бастионом») фундаментом т.н. зоны A2/AD (англ. Anti-Access/Area Denial, дословно «Антидоступ / Район отказа»), которая создана Министерством обороны России. Это означает, что войска НАТО не могут находиться в радиусе действия A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

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