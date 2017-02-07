Бурятия: Алексею Цыденову «придется сделать невозможное»

Улан-Удэ, , 16:27 — REGNUM Сегодняшний день, 7 февраля, стал для Бурятии судьбоносным. Утром стало известно, что уходит в отставку глава Бурятии Вячеслав Наговицын, руководивший регионом с 2007 года. А уже вечером выяснилось, что на смену Наговицыну пришел 40-летний заместитель министра транспорта Российской Федерации Алексей Цыденов. Он был назначен временно исполняющим обязанности главы республики.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии Бурятского государственного университета (БГУ) Алексей Комбаев, пока сложно делать прогнозы, каким Цыденов будет руководителем. «Мне кажется, это такая «тестовая версия» главы на ближайшее время, чтобы посмотреть, насколько подойдет этот человек для местных элит, и как его воспримет население», — отметил эксперт.

«На мой взгляд, за короткий промежуток времени Алексею Цыденову придется сделать невозможное, чтобы понравиться буквально всем. Нужны будут какие-то решительные меры и в области экономики, и в области социального развития, чтобы выгодно отличиться на фоне того, что сейчас происходит, — рассуждает Алексей Комбаев. — То есть либо у него должен быть абсолютный карт-бланш со стороны федеральных властей, либо неимоверный талант управленца, одно из двух».

По мнению политолога, Цыденов «непременно пойдет» на выборы главы региона: «Федеральные власти показали, что решение ключевых вопросов о назначении региональных управленцев остается все-таки за ними. Прозвучал явный сигнал: встреча с президентом, назначение исполняющим обязанности, очень быстрая отставка прежнего главы по собственному желанию. Все это говорит о ключевой роли федерального центра в этих процессах».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 7 февраля, теперь уже бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын на пресс-конференции объявил о том, что уходит в отставку. Несмотря на то, что срок полномочий Наговицына на этом посту должен был завершиться в мае, он принял решение уйти досрочно и не баллотироваться на третий срок. Комментируя свое решение, он заявил, что в Бурятии «нужны перемены».

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Временно исполняющим обязанности главы Бурятии был назначен заместитель министра транспорта Российской Федерации Алексей Цыденов. Выборы главы Бурятии состоятся в сентябре 2017 года.

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