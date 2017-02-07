Вторник, 07 Февраля 2017 года
17:22:01 МСК

Бурятия: Алексею Цыденову «придется сделать невозможное»

Политика
По мнению политолога, пока сложно прогнозировать, каким будет новый руководитель для республики

Улан-Удэ, 7 февраля 2017, 16:27 — REGNUM  Сегодняшний день, 7 февраля, стал для Бурятии судьбоносным. Утром стало известно, что уходит в отставку глава Бурятии Вячеслав Наговицын, руководивший регионом с 2007 года. А уже вечером выяснилось, что на смену Наговицыну пришел 40-летний заместитель министра транспорта Российской Федерации Алексей Цыденов. Он был назначен временно исполняющим обязанности главы республики.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии Бурятского государственного университета (БГУ) Алексей Комбаев, пока сложно делать прогнозы, каким Цыденов будет руководителем. «Мне кажется, это такая «тестовая версия» главы на ближайшее время, чтобы посмотреть, насколько подойдет этот человек для местных элит, и как его воспримет население», — отметил эксперт.

«На мой взгляд, за короткий промежуток времени Алексею Цыденову придется сделать невозможное, чтобы понравиться буквально всем. Нужны будут какие-то решительные меры и в области экономики, и в области социального развития, чтобы выгодно отличиться на фоне того, что сейчас происходит, — рассуждает Алексей Комбаев. — То есть либо у него должен быть абсолютный карт-бланш со стороны федеральных властей, либо неимоверный талант управленца, одно из двух».

По мнению политолога, Цыденов «непременно пойдет» на выборы главы региона: «Федеральные власти показали, что решение ключевых вопросов о назначении региональных управленцев остается все-таки за ними. Прозвучал явный сигнал: встреча с президентом, назначение исполняющим обязанности, очень быстрая отставка прежнего главы по собственному желанию. Все это говорит о ключевой роли федерального центра в этих процессах».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 7 февраля, теперь уже бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын на пресс-конференции объявил о том, что уходит в отставку. Несмотря на то, что срок полномочий Наговицына на этом посту должен был завершиться в мае, он принял решение уйти досрочно и не баллотироваться на третий срок. Комментируя свое решение, он заявил, что в Бурятии «нужны перемены».

Читайте также: Назначен и. о. главы Бурятии

Временно исполняющим обязанности главы Бурятии был назначен заместитель министра транспорта Российской Федерации Алексей Цыденов. Выборы главы Бурятии состоятся в сентябре 2017 года.

Читайте также: «Решение об отставке главы Бурятии все-таки инициировано Кремлем»

Читайте ранее в этом сюжете: Новый глава Бурятии собирается развивать туризм и животноводство

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
07.02.17
The Daily Mail: «в «Юнармию» за год завербовали 42000 детей»
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Михаил ДемуринБелоруссия — оселок внешнеполитической эффективности России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
07.02.17
Станислав СтремидловскийТрамп и папа Франциск могут встретиться в Италии. Будет ли Путин третьим?
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
07.02.17
Ле Пен считает антироссийские санкции самой большой глупостью
ПарижФранция Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
07.02.17
Станислав ТарасовНационализм, породивший войну: Баку и Киев на «линии распада»
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
07.02.17
Игорь БекшаевСправедливость — условие экономического процветания общества
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
07.02.17
Анастасия ПолозковаЭвакуация: «Газпром» оставит Латвию ни с чем?
Санкт-ПетербургРоссия Поиски энергетической независимости от России Экономика
NB!
07.02.17
Назначен и. о. главы Бурятии
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Песков прокомментировал слова Райкина о «некрофильском государстве»
МоскваРоссия Театр Общество
NB!
07.02.17
Комитет ГД поддержал бессрочную бесплатную приватизацию
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
Миронов предложил скрестить «Ленинград» с Киркоровым
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
07.02.17
Детский омбудсмен просит ГИББД обратить внимание на игру «Беги или умри»
МоскваРоссия Социальные сети Общество
NB!
07.02.17
В Кремле «терпеливо» подождут извинений ведущего Fox News
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
«Китайские вложения в строительство ВСМ улучшат инвестклимат»
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
07.02.17
El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»
МадридИспания Гражданская война на Украине Общество
NB!
07.02.17
Бесплатную приватизацию могут сделать для всех бессрочной
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
07.02.17
Станислав Стремидловский«Катынь – не место выяснения польско-российских отношений»
СмоленскРоссия Развитие музеев Общество
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНа чьей стороне будет Австралия в торговой войне США и КНР? – EAF
КанберраАвстралия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
07.02.17
Совершено нападение на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM
ДальнегорскПриморский крайРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
ещё главное