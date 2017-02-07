Филиппины: Китай попытается вернуть контроль над спорным рифом Скарборо

Риф Скарборо находится всего в 230 километрах от главного филиппинского острова Лусон

Манила, , 16:25 — REGNUM Власти Филиппин считают, что КНР может начать строительство инфраструктуры на спорном рифе Скарборо, сообщает 7 февраля Agence France-Presse.

Китай уже занял три острова в архипелаге Спратли, сейчас он пытается заполучить риф Скарборо, для Филиппин это неприемлемо, заявил министр обороны Филиппин Делфин Лоренсана.

«Если мы им позволим, они начнут строительство. Это очень нас беспокоит», — сказал Лоренсана.

Министр обороны Филиппин считает, что в случае, если Китаю удастся заполучить риф Скарборо, власти КНР получат контроль над всем Южно-Китайским морем.

Напомним, риф Скарборо находится всего в 230 километрах от главного филиппинского острова Лусон. В 2012 году КНР заблокировала доступ филиппинским рыболовным судам к рифу Скарборо, богатому рыбой.

В октябре 2016 года президент Филиппин Родриго Дутерте посетил Пекин, где обсудил возможность предоставления филиппинским рыбакам доступа к рифу Скарборо.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября 2016 года стало известно, что военные корабли КНР покинули спорный район в Южно-Китайском море, предоставив филиппинским рыбакам доступ к рифу Скарборо. В ноябре прошлого года Дутерте ввел запрет на рыбную ловлю в районе рифа Скарборо и сделал одностороннее заявление о том, что риф Скарборо будет признан заповедной зоной.

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