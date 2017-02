Станислав Стремидловский, , 16:21 — REGNUM

Католические портал The Tablet анонсировал первую встречу папы Римского Франциска и президента США Дональда Трампа. Ссылаясь на собственные «дипломатические источники», издание предположило, что переговоры между двумя лидерами могут состояться в конце мая в Италии на встрече глав стран, входящих в G7.

Белый дом уже подтвердил, что Трамп примет участие в заседании «большой семерки». Как пишет портал, «официально Святой престол не комментирует перспективы встречи папы и президента, но инсайдеры в Ватикане говорят, что переговоры на высшем уровне, которые состоятся 26−27 мая в сицилийском городе Таормина, предоставляют возможность Франциску и Трампу увидеть друг друга». По словам одного из дипломатов, пожелавшего остаться неизвестным, визит на Сицилию «дает президенту вероятность встретиться с понтификом», так как если бы Трамп «приехал в Италию, не повидавшись с папой, это можно было бы рассматривать как оскорбление, особенно с учетом их прежних столкновений из-за миграции». При этом президент видит также, что «атаковать папство — это не разумно».

Однако далеко не все в США готовы спокойно смотреть на налаживание отношений между новой администрацией и Святым престолом. Новость на портале The Tablet появилась 6 февраля, а уже 7 февраля флагман американской либеральной индустрии, газета The New York Times обрушилась на старшего политического советника президента США Стивена Бэннона. Ему припомнили участие в конференции, которая в 2014 году прошла в Ватикане и на которой Бэннон, на тот момент руководитель правоконсервативного портала Breitbart News, озвучил собственную программу революционного изменения Соединенных Штатов и всего мира.

Дело в том, что эту самую конференцию организовывал американский кардинал Рэймонд Берк, считающийся на сегодня главным открытым оппонентом папы Франциска. Однако с 2014 года из Тибра и Потомака утекло много воды. Представлять сейчас ситуацию так, что ради продвижения идей кардинала Берка, который практически растерял все свое влияние (последний пример — отстранение его от кураторства Мальтийского ордена, где монсеньор выступил на стороне оппозиции Святому престолу), Белый дом решит пожертвовать конструктивными отношениями с Ватиканом, было бы большим упрощением.

Технологический прием, используемый папой Франциском, заключается в том, чтобы постоянно формировать новые элементы собственной повестки дня, продвигаясь вперед, создавать стратегических союзников и переманивать на свою сторону союзников тактических, не растрачивая ресурсы и время на арьергардные бои с оппонентами. В этом контексте желание «столкнуть» понтифика и американского президента по проблеме беженцев, особенно после издания Трампом соответствующего указа, перекрывающего въезд мигрантов из мусульманских стран и стимулирующего помощь христианским меньшинствам Ближнего Востока, не выглядит дальновидным. Ватикан будет лоббировать собственное видение, многократно озвученное Франциском, в отношении гуманитарной проблемы беженцев. Но одновременно для Святого престола важно в среднесрочной перспективе понять, какой геополитический проект Белый дом собирается реализовывать в ближневосточном регионе.

В краткосрочном порядке это касается Ирака, чьи церковные лидеры вступили в заочную полемику друг с другом по вопросу политики новой американской администрации. Так, критике указ Трампа подверг глава Халдейской католической церкви патриарх Луис Рафаэль Сако. Он отметил, что дискриминация мигрантов на основе вероисповедания опасна для ближневосточных христиан, поскольку может спровоцировать эскалацию насилия по отношению к ним как к меньшинству, «защищенному западными державами». Однако архиепископ Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, монсеньор Башар Варда, напротив, поддержал президента США. Он заметил, во-первых, что его «страна живет с терроризмом ежедневно, и если Соединенные Штаты хотят ужесточить процесс проверки, я могу понять и оценить это». Во-вторых, «мы в Ираке видим, что американская администрация понимает — мы здесь, и она хочет здесь помочь меньшинствам, которые пострадали так сильно».

С учетом того, что среди иракских христиан существуют различные представления о том, как будет устроена судьба отбитой от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провинции Ниневия, откуда несколько лет назад джихадисты изгнали их единоверцев, действия Белого дома должны показать, чья концепция возьмет вверх. Если новая американская администрация решит поддерживать курдов, то Иракский Курдистан сможет реализовать собственный проект создания христианской автономии Ниневии под эгидой Эрбиля, в чем не вполне заинтересован Багдад. И это не может не интересовать Москву, в силу того, что курдский вопрос важен для Турции, вместе с которой и Ираном российские власти ведут борьбу с террористическими организациями и решают вопросы примирения сторон на Ближнем Востоке.

Итальянская газета Il Foglio считает, что ныне начинает яснее вырисовываться треугольник между Ватиканом, Вашингтоном и Москвой: Вашингтон «хорошо расположен к кремлевскому лидеру», а Святой престол «предлагает диалог по этическим и духовным вопросам». По словам преподавателя Папского восточного института в Риме Стефано Каприо, «все заинтересованы в том, чтобы ситуация на Ближнем Востоке стабилизировалась, — и Москва, и Вашингтон», а «Трамп — это манна небесная для Ватикана, то, как он обрисовал свою внешнюю политику, во многом совпадает со Святым престолом; точек пересечения гораздо больше, чем можно было ожидать от президентства Клинтон, и речь идет не только о вопросах этики». Но пока такая точка зрения выглядит даже не прогнозом, а надеждой на чаемое развитие событий. Она нуждается в подтверждении практикой.

«Пресс-атташе Белого дома Шон Спайсер сказал нам, что Италии предстоит решить, приглашать ли снова Путина на саммит G7, а это значит, что этот вопрос уже находится на повестке дня», — сообщает итальянская газета La Stampa. Говоря теоретически, если американский глава, президент России и папа Франциск окажутся в одно и то же время в Италии, можно ли ждать встречи не только Трампа с понтификом, но и Путина с Франциском или даже трехсторонней встречи? Будем следить за развитием событий.