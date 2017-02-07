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Грызлов: Киев игнорирует решение об отводе тяжелых вооружений

Политика
Особенную тревогу вызывает минометный обстрел со стороны ВСУ контрольного пункта въезда-выезда «Майорск»

Москва, 7 февраля 2017, 16:32 — REGNUM  Украина игнорирует призыв Контактной группы к 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действие минских соглашений, за соответствующие линии в места хранения, ВСУ продолжают движение тяжёлой техники и подвоз вооружений и боеприпасов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом заявил журналистам полномочный представитель президента России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Хотелось бы еще раз напомнить руководству Украины о принятом Контактной группой заявлении. В нем Контактная группа призвала к 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действие минских соглашений, за соответствующие линии в места хранения», — отметил Грызлов.

По его словам, «этот важнейший пункт заявления до сих пор не выполнен вооруженными силами Украины». Из отчетов специальной миссии ОБСЕ и сообщений с территорий, прилегающих к линии размежевания на Донбассе, известно, что в зоне, контролируемой вооруженными силами Украины, продолжается движение тяжелой техники, подвоз вооружений и боеприпасов, сказал он.

При этом особенную тревогу вызывает минометный обстрел со стороны ВСУ контрольного пункта въезда-выезда «Майорск» вечером 6 февраля. «Случившееся подтверждает нашу озабоченность безопасностью людей, пересекающих линию размежевания», — заявил Грызлов.

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Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что с начала обострения обстановки в Донбассе 200 украинских силовиков погибли, 300 получили ранения.

С призывом ввести военное положение выступила глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной рады.

В зоне безопасности в Донбассе остается тяжелое вооружение, заявил накануне первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. «Тяжелое вооружение все еще находится в зоне безопасности, военные позиции слишком близко друг к другу, что означает, что компоненты нового витка эскалации на месте. И каждый день мы фиксируем новые компоненты», — сказал он.

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