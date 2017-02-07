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Выборы-2017: заседание клуба муниципальных депутатов Москвы в ИА REGNUM

Политика
Муниципальные депутаты Москвы соберутся в пресс-центре ИА REGNUM

Москва, 7 февраля 2017, 16:14 — REGNUM  8 февраля в пресс-центре ИА REGNUM по адресу г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1. состоится заседание клуба муниципальных депутатов Москвы. Темой встречи станет «Эффективная стратегия участия в московских муниципальных выборах 2017 года». Основной докладчик — политолог, генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций «АПЭК» Дмитрий Орлов.

Участники обсудят основные сценарии московских муниципальных выборов: текущее состояние, возможные риски и перспективы для кандидатов от власти и от оппозиции, эффективные избирательные технологии для муниципальных выборов и влияние федеральной информационной повестки на их результаты, а также образ московского муниципального депутата: что хотят москвичи?

Отметим, что клуб муниципальных депутатов Москвы объединяет более 100 действующих муниципальных депутатов из разных районов Москвы, входящих в различные политические партии — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Альянс Зеленых» и другие, и является постоянно действующей экспертной площадкой по проблемам развития московского местного самоуправления.

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Муниципальные выборы в Москве-2017
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