Глава Росавиации призвал не допустить транспортной блокады Калининграда

Калининград, , 16:12 — REGNUM В калининградском аэропорту «Храброво» с 15 марта по 15 апреля 2017 года частично закрывается взлётно-посадочная полоса для проведения реконструкционных работ.

В этих условиях, как заявил глава Росавиации Александр Нерадько на специальном совещании, «мы должны не допустить транспортной блокады Калининграда и выполнить полёты на ограниченную часть взлётно-посадочной полосы с соблюдением всех требований безопасности».

В пресс-службе ведомства корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что дистанция на калининградском аэродроме сокращается с 2500 до 1850 метров. На время работ будет отодвинут порог полосы и снята посадочная категория аэродрома — сертифицированный курс инструментального захода на посадку, который позволяет воздушным судам производить посадку в сложных метеоусловиях.

Российские и иностранные авиакомпании, выполняющие рейсы в Калининград, в настоящее время проводят интенсивную подготовку флота и экипажей к выполнению полетов на ограниченную полосу «Храброво».

«Для рейсов в Калининград подбираются опытные экипажи с большим налётом, в состав экипажей, по необходимости, будут включаться пилоты-инструкторы», — уточнили в Росавиации.

Кроме того, во время реконструкции два раза в неделю — со вторника на среду и с субботы на воскресенье — аэродром будет закрыт на взлёт-посадку с 21:00 до 13:00 следующего дня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в начале 2017 года калининградский аэропорт был на двое суток заблокирован из-за невозможности эвакуировать воздушный лайнер, который совершил жёсткую посадку. В результате коллапса не смогли вылететь порядка 2,5 тыс. пассажиров.