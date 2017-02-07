Станислав Тарасов, , 15:55 — REGNUM

Азербайджанские СМИ со ссылкой на заявление украинского посла в Баку Александра Мищенко сообщили, что Баку и Киев прорабатывают сроки официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева на Украину. Правда, конкретная дата этого визита не названа, но она привязывается к шестому заседанию Совета президентов Украины и Азербайджана. Ранее президенты Азербайджана и Украины провели встречу на Всемирном экономическом форуме в Давосе, на которой, согласно уже сообщениям пресс-службы украинского президента, «обсудили проекты по увеличению инвестиций в украинскую экономику, вопросы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, а также согласовали основные мероприятия на этот год». Разумеется, Азербайджан и Украина являются независимыми государствами, имеющими право развивать между собой отношения любого уровня. Но в этих отношениях существовала и существует определенная специфика, которая проявляет себя в зависимости от времени и многих внешних факторов.

В свое время директор Центра политических инноваций и технологий, политолог Мубариз Ахмедоглу описывал ситуацию принципиального свойства, объясняющую особое отношение Азербайджана к Украине: «Несмотря на большие отличия, Украина по естественным параметрам была вторым государством после России на пространстве СНГ. Другие государства, собравшись вокруг Украины и усиливая ее, относились к ней, как к стране, которую можно поставить в противовес России. Именно по этой причине Азербайджан постоянно развивал политические, геополитические и экономические связи с Украиной. Такое отношение к Украине было даже в период Аяза Муталлибова, который завоевал имидж пророссийского президента. В период Общенационального лидера Гейдара Алиева отношения с Украиной развивались еще больше. Даже в то время, когда Россия устроила Украине дизельную блокаду во время урожая зерновых, общенациональный лидер Гейдар Алиев вывел Украины из этой блокады. Автором идеи ГУАМ также был Гейдар Алиев. Это ясно показывает то, что отношения с Украиной служат защите государственных и национальных интересов Азербайджана перед Россией».

Действительно, как пишет исследователь Гурам Мачавариани, первым шагом на этом пути стало появление в 1997 году по инициативе Грузии и Украины объединения ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова). Украина претендовала на статус лидера альянса, стремилась вывести на первый план экономические вопросы, которые могли бы объединить эти государства. Грузия наиболее активно отстаивала тему военно-политического сотрудничества в рамках ГУАМ. Украина также была заинтересована в том, чтобы каспийские нефть и газ транспортировались на Запад через ее территорию, это же соответствовало интересам Азербайджана. Он рассчитывал решить по своему сценарию Нагорно-карабахский конфликт, нейтрализуя или обходя Россию, «обозначая перспективу сотрудничества четырех стран в рамках ОБСЕ, других европейских и атлантических структур, включая Совет евроатлантического партнерства и Программу НАТО «Партнерство ради мира». Ничего не вышло. По разным причинам: «цветные революции» на пространстве СНГ (2005 — 2008 гг.), кавказская война августа 2008 года, в результате которой, из членов ГУАМ, Грузия вслед за Азербайджаном утеряла контроль над некоторыми своими территориями. Кстати, именно в 2008 году была анонсирована идея создания программы Европейского союза «Восточное партнерство». Результат: Майдан на Украине, воссоединение Крыма с Россией, события в Донецке и Луганске. Вот почему, когда из Варшавы стали раздаваться голоса о реанимации проекта «Восточное партнерство», когда президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своей поездки в Брюссель стал говорить о необходимости активизации сотрудничества в формате «Восточное партнерство», появились аргументы для утверждения того, что готовится какая-то смена дискурса на постсоветском пространстве при наличии фактора формирования новой фоновой геополитической характеристики. Белоруссия, настроенная ранее «антиатлантически», после визита ее президента Александра Лукашенко в Баку обнажила все проблемы в своих отношениях с Россией с откровенным намеком на переориентацию своей внешней политики на Запад, внося раскол в ОДКБ и в Евразийский экономический союз.

Помимо этого, произошла резкая эскалация ранее затихшего конфликта на востоке Украины, совпавшая по времени с телефонным разговором между российским руководителем Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, шло балансирование Азербайджана на грани очередной войны в Нагорном Карабахе. Таким образом Киев практически стал показывать, что достигнутые в 2015 году при международном посредничестве Минские соглашения не работают, Баку же, пока только на словах, осуществляет активную дипломатическую атаку на Минскую группу ОБСЕ по урегулированию Нагорно-карабахского конфликта, предлагает изменить ее формат и переговорную повестку. Налицо блокирование Киева, Баку и «примыкающего» к ним Минска с целью нейтрализации или ослабления влияния России на постсоветском пространстве через реанимацию ГУАМ и «Восточного партнерства», демонстрации новой американской администрации Дональда Трампа того, что договариваться нужно и с ними, а не только с президентом России Владимиром Путиным.

Украина заявляет, что инициирует создание большого транспортного коридора Балтийское море — Черное море — Каспийское море для формирования комплексной стратегии развития грузовых перевозок в регионе. Но в изображении Deutsche Welle они выглядят следующим образом: «Начинается транспортный коридор на Украине, на паромной переправе Черноморск, бывший Ильичевск. Оттуда по Черному морю украинские грузы доставляют в грузинские порты Поти и Батуми. Затем по железной дороге их транспортируют через Грузию и Азербайджан. После этого паромной переправой через Каспийское море доставляют к казахскому городу Актау и развозят по железной дороге дальше. Кроме того, что этот маршрут длиннее, чем транзитный коридор через Россию, он еще и значительно дороже из-за ограниченного количества перевозчиков на Черном море. К тому же коридор работает только в одну сторону — с Украины в Среднюю Азию, поскольку казахские и киргизские производители продолжают экспортировать свою продукцию в Европу через более выгодный им маршрут по суше через территорию России. Это существенно влияет на общую цену доставки украинских товаров по «Шелковому пути», который для украинцев, да и возможно, белорусов, является слишком дорогой альтернативой». Да и проект, согласно которому Азербайджан поможет Украине добиться энергетической независимости всего лишь только идея, хотя посол Украины в Баку Мищенко уверен в том, что «Азербайджан имеет стратегическую важность для Украины в рамках реализации плана замены российской нефти на азербайджанскую».

Выстраивается интригующий геополитический ребус: Азербайджан осуществляет блокаду Армении, союзника России, которая, в свою очередь, аналогично действует в отношении Украины, союзника Азербайджана, который неминуемо будет сталкиваться с угрозами своим коммуникациям на Ближнем Востоке из-за растущей там угрозы дестабилизации. Как говорит бакинский политолог Зардушт Ализаде, «в таких случаях следует ждать конца событий».

Сейчас в Баку рассуждают о том, что якобы «Россия опасается, что Азербайджан поддержит Украину или наоборот». Но Россия не опасается ни того и ни другого. Ее беспокоит то, что националистический режим в Киеве не откажется от противостояния с восточными районами Украины, и придется серьезно думать о сценариях распада этого государства. Москве так же очевидно, что и нынешний бакинский режим именно по своей националистической природе никогда не вернет под свой контроль Нагорный Карабах. Да и события в Европе потенциально «будят» некоторые другие исторические конфликты, как это уже давно происходит на Ближнем Востоке. Опасность в том, что Киев и Баку, независимо от мотивации своей политики, начинают выстраиваться в «линию распада».

Так стала известна дата проведения заседания премьер-министров стран-участниц организации ГУАМ. Встреча состоится 27 февраля в Киеве. Тем более что президент США «вдруг» заявил, что «США не знают в точности, что происходит на Украине, но это предстоит узнать». По его словам, «эти про-силы, мы не знаем, неконтролируемы они или контролируются — такое тоже бывает, мы узнаем, Я удивлюсь, если… но посмотрим». Так что впереди всех ждут большие события в геополитическом диапазоне Европа — Ближний Восток — Закавказье — Россия. 2017 год обещает стать решающим для безопасности в этих регионах мира.