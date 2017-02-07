«Единая Россия» дала официальный старт выборам-2017

Москва, , 15:50 — REGNUM На заседании президиума Генерального совета партии, прошедшем в Москве сегодня, 7 февраля, было принято решение о проведении Единого дня предварительного голосования «Единой России» 28 мая.

Именно в ходе открытой процедуры, когда поддержать участников предварительного голосования могут все желающие жители того или иного региона, и будут определены кандидаты, которых партия выдвинет на региональных выборах.

10 сентября планируются выборы высших должностных лиц в 14 субъектах, выборы депутатов законодательных собраний в 6 субъектах, в 11 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы депутатов городских дум, кроме этого, в регионах будут избирать органы местного самоуправления. Вопрос о порядке проведения предварительного голосования и стал одним из ключевых на прошедшем президиуме.

«Председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев выступил с инициативой проведения Единого дня предварительного голосования на региональных выборах, что в итоге нашло свое отражение в решении Съезда. Это уникальный опыт и наше конкурентное преимущество», — отметил секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов. На обсуждение в региональные отделения 30 января были направлены проекты положений о предварительном голосовании на выборах депутатов региональных парламентов и депутатского корпуса административных центров, органов местного самоуправления, а также высшего должностного лица региона, напомнил Неверов, предложив подвести итоги обсуждения проектов в регионах.

«В основу проведения предварительного голосования по выборам в законодательные собрания и органы местного самоуправления административных центров положены принципы предварительного голосования, которые были на выборах депутатов Государственной думы: конкурентность, открытость и легитимность. Предлагается установить, что Единый день предварительного голосования пройдет 28 мая», — отметил Неверов.

Нововведением является обязанность организационного комитета информировать избирателей об участниках предварительного голосования. Организационный комитет обязан выпустить в период кампании предварительного голосования не менее 3 печатных материалов, содержащих информацию об участниках предварительного голосования, хода проведения агитации, а также о порядке голосования.

Что касается предварительного голосования по довыборам депутата Государственной думы по Кингисеппскому одномандатному округу №112, то предлагается провести его также 28 мая (с соответствующей корректировкой дат выдвижения) на основе имеющегося положения о проведении предварительного голосования в Государственную думу, возложив функции Федерального организационного комитета на президиум Генерального совета партии.

В процедуре предварительного голосования по отбору кандидатов на выборах высших должностных лиц субъектов, ключевым моментом является то, что кандидаты в рамках процедуры должны будут провести встречи с представителями первичных отделений в своем регионе. Это, безусловно, будет способствовать повышению внимания к нашему опорному партийному звену — первичным отделением партии и позволит включить в предвыборные программы наших кандидатов проработанные инициативы с мест, иными словами — именно те вопросы, решение которых сегодня волнует людей.

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