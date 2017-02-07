«Единая Россия» запустила шесть новых партийных проектов

Москва, , 15:45 — REGNUM Всего с февраля 2017 года будут реализовываться 25 партийных проектов. На президиуме Генсовета «Единой России» было решено, что 19 партпроектов продолжат свою работу. 12 проектов схожей тематики объединены в пять, 10 проектов будут завершены. Таким образом, «Единая Россия» с февраля 2017 года будет реализовывать 25 партийных проектов.

Депутат Госдумы Александр Сидякин назначен координатором партийного проекта «Школа грамотного потребителя», целью которого является повышение грамотности граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйств (ЖКХ), а и работа по увеличению информированности об основных направлениях государственной жилищной политики. В партии отмечают, что данный проект поможет гражданам выстроить правильные взаимоотношения с управляющей компанией (УК) или выбрать новую, а также создать совет дома, снизить расходы на общедомовые нужды, разобраться в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги.

Координатором проекта «Городская среда» назначен депутат Госдумы Александр Васильев. Партийный проект направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий в областных центрах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей. Кроме того, в рамках партпроекта будет обеспечен общественный контроль каждого этапа реализации программы благоустройства.

Депутат Госдумы Дмитрий Морозов назначен координатором партпроекта «Здоровье детям», который направлен на обеспечение детей качественной медицинской помощью — на развитие системы амбулаторных и стационарных детских медицинских организаций, организации системы школьной медицины, и создания системы мотивации детей и их семей к ведению здорового образа жизни. Нужно отметить, что проект предусматривает и подготовку педагогических кадров по программам формирования навыков здорового образа жизни детей, а также содействие развитию доступной среды для детей-инвалидов в медицинских организациях.

Еще один партийный проект — «Местный дом культуры» — возглавила депутат Госдумы Ольга Казакова. Партпроект направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек.

Координатором партпроекта «Парки малых городов» стал депутат Госдумы Владимир Панов. Данная сфера сегодня является более чем актуальной — парки в малых городах долгое время не получали необходимого финансирования. Партия инициировала выделение средств из бюджета на благоустройство этих объектов и предложила общественности механизм совместной работы над проектом.

Координировать партийный проект «Театры малых городов» будет депутат Госдумы Оксана Бондарь. Надо отметить, что сегодня в России около 160 муниципальных театров, при этом финансовую поддержку нужно оказывать не только зданиям, но и театральной деятельности (организация новых постановок и декорации для них, оборудование).

Партийные проекты «Единой России» направлены на решение наиболее актуальных проблем из социальной, культурной и образовательной сфер. Кроме того, партпроекты нашли отражение в ключевых задачах Программы партии и во время рассмотрения закона о бюджете на 2017 и плановый период 2018—2019 годов депутаты от фракции «Единой России» активно выступали за выделение федеральных средств на реализацию данных проектов, направленных на улучшение качества жизни людей.

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