Трамп заявил, что не знает Путина и не занимается делами в России

Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не ведёт дел в России, он не знает лично президента РФ Владимира Путина. Об этом глава Белого дома сообщил в своём Twitter.

«Я не знаю Путина, у меня нет сделок в России, и ненавистники сходят с ума, а в этом время [бывший президент США Барак] Обама может заключать сделки с «террористом номер один», Ираном, — нет проблем!» — написал Трамп.

Напомним, 5 февраля Трамп, резко ужесточивший миграционную политику с первых же дней своего президентства, заявил, что Иран — террористическое государство.

«Иран нас совершенно не уважает. Это же террористическое государство номер один. Они повсюду рассылают деньги и оружие», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Москва выразила в связи с этим категорическое несогласие. «Мы не согласны с такой постановкой вопроса», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп также заявил, что заключённая администрацией Обамы сделка с Ираном привела к тому, что Вашингтон подарил Тегерану 1,7 млрд долларов наличными.

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