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Украинский депутат призвал блокирующих транспорт в Донбассе стрелять

Политика
Попытки разгона «ветеранов АТО» приведут к новому Майдану и станут началом «конца шоколадно-олигархической империи»

Киев, 7 февраля 2017, 15:42 — REGNUM  Внефракционный депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк в своем Facebook призвал участников торговой блокады в Донбассе применять оружие в случае попыток их разгона правоохранительными органами.

Он заявил, что попытки разгона «ветеранов АТО» приведут к новому Майдану и станут началом «конца шоколадно-олигархической империи». Также он заявил о поиске следующей точки для блокировки — еще одной железной дороги.

«Это вызовет гораздо более сильное противодействие, чем в 2013 году, когда силой разогнали студентов. Ко всем, кто на блокаде: дорогие собратья, у вас есть официальное зарегистрированное оружие, и вы имеете полное право его применять в случае угрозы вашей жизни», — написал Парасюк.

Ранее в районе Бахмута Донецкой области начались стычки участников блокады с полицейскими: активисты заблокировали проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другого транспорта. Бывшие участники операции силовиков в Донбассе заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое.

Это сделано с целью создания препятствий в торговле между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками. Официальный Киев в январе 2015 года ввел блокаду против ДНР и ЛНР: на территории республик запрещен ввоз продуктов и медикаментов. Блокада до сих пор не снята, несмотря на то, что это является обязательным пунктом Минских соглашений.

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