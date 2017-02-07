Президиум Генсовета ЕР утвердил три федеральных проекта сторонников партии

Три новых проекта направлены на улучшение социального климата, поддержку инициатив, предлагаемых социально-ориентированными НКО, активными гражданами, а также на организацию экспертного обсуждения актуальных вопросов на региональном и федеральном уровне

Москва, , 15:42 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, президиумом Генсовета «Единой России» были утверждены три новых федеральных проекта сторонников Партии — «Клуб сторонников», «Моя сторона» и «Мониторинг социальных конфликтов». Кроме того, Президиумом Генсовета был сформирован новый состав Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», который на своем первом заседании должен будет избрать сопредседателей — на эти должности предложены кандидатуры Сергея Боярского, Петра Толстого и Евгении Лазаревой.

По словам члена Высшего совета партии, члена комитета по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации «Опора России» Евгении Лазаревой, новые проекты сторонников Партии направлены на улучшение социального климата, поддержку инициатив, предлагаемых социально-ориентированными НКО, активными гражданами, а также на организацию экспертного обсуждения актуальных вопросов на региональном и федеральном уровне.

«Наша работа направлена на поддержание и развитие гражданских инициатив, тиражирование лучших практик социальной активности, формирование нашего сообщества и привлечение новых его участников. Одновременно с этим для нас важно усилить диалог между властью и обществом через оперативное выявление и разрешение проблем, затрагивающих интересы граждан», — отметила Лазарева.

Проект «Клуб сторонников» — это дискуссионная площадка, на которой будут подниматься проблемы, волнующие людей. В конечном итоге экспертные материалы «Клуба сторонников» станут одной из основ законопроектной работы и мероприятий. Координатором нового проекта назначен депутат Госдумы Сергей Боярский.

Проект сторонников Партии «Моя сторона» будет оказывать поддержку активистам и НКО в организации и проведении мероприятий, реализации инициатив социальной направленности. Проект также будет использован для обмена опытом между регионами. Координировать проект «Моя сторона» будет Евгения Лазарева.

Еще один проект сторонников, который возглавил Петр Толстой, называется «Мониторинг социальных конфликтов». Речь идет о своевременном выявлении социальных проблем, основываясь на сообщениях граждан и мониторинга информационного поля. Основной задачей проекта является своевременное выявление возникающих проблем и их разрешение.

Сторонники «Единой России» — люди, которые хоть и не являются членами Партии, а иногда и вовсе далеки от политической деятельности, но при этом поддерживают идеи Партии и курс президента. В их числе — большое количество неравнодушных граждан с активной жизненной позицией, представителей различных социальных сред, которые готовы участвовать в решении проблем своей сферы, города, района и даже двора.

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