ГД предложили отменить уведомления о встречах с депутатами в форме митинга

Москва, , 15:36 — REGNUM Законопроект, уточняющий права депутатов всех уровней на проведение встреч с избирателями, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Практика показывает, что наиболее распространенной формой встреч депутатов с избирателями являются собрание или митинг. Вместе с тем при проведении встреч депутатов с избирателями представители органов власти и внутренних дел требуют уведомлять их о проведении таких встреч в соответствии с законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», отмечают авторы.

Законопроектом предлагается упростить процедуру организации депутатом встреч с избирателями, проводимых в форме публичных мероприятий, путем исключения необходимости подачи уведомления.

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