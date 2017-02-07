Ирина Инашвили , , 15:35 — REGNUM

В развитии грузинской демократии, судя по развивающимся в стране событиям, начинается следующий, не менее значительный этап. Этот этап касается одного из «столпов» демократии — средств массовой информации, которым, вероятно, придется пережить серьезную реорганизацию.

Своеобразной подготовкой к предстоящей реорганизации стало сообщение владельцев телекомпании «Имеди» о создании крупного медиа-холдинга, в который должны войти телекомпании «Маэстро» и GDS. А СМИ из собственных источников добавили, что в этот холдинг войдет еще ряд газет, журналов, радио и агентств.

Реформа на телеканале GDS уже началась: информационно-политические программы на этом канале с 4 февраля закрылись и в эфире остались лишь сериалы, немногочисленные познавательно-развлекательные передачи и «всемирные новости». Телеканал, который ассоциировался с экс-премьером Бидзиной Иванишвили, по чьей инициативе здесь была создана специальная передача «20/30», спустя каких-то три месяца после выборов выбыл из информационного пространства Грузии. Вероятно, в ожидании «воссоединения» с телекомпанией «Имеди».

А через два дня после этого события новый генеральный директор Общественного телевидения Грузии Василий Маглаперидзе (который до этого был продюсером передачи 20/30 на GDS) не только подтвердил муссировавшиеся в СМИ слухи о закрытии социального ток-шоу «Реальное пространство», о чем еще накануне била тревогу ведущая передачи Нино Зауташвили, но и заявил, что на этом канале на определенный срок будут приостановлены вообще все общественно-политические, социальные и иные программы. А сделано это будет для того, чтобы телевидение вообще не прекратило вещание.

Правда, Маглаперидзе в начале своей пресс-конференции попытался всех успокоить, что ничего закрывать и никого увольнять не будет, но вскоре сам же эти слова опроверг сообщением о приостановке передач и оптимизациии кадров. Слишком, по оценке гендиректора, раздутых, так как все, кому не лень, открывали и делали передачи на Общественном телевидении и трудоустраивали на них людей. А в результате такого отношения к телевидению оно, по определению Василия Маглаперидзе, превратилось в одну большую кормушку, из которой некоторые, не названные им лица, черпали выделяемые из бюджета миллионные средства.

За период, пока ток-шоу и остальные 102 передачи (именно столько назвал их гендиректор) будут молчать, а продлится это молчание, как минимум до 2018 года, хотя анонсированный новым руководителем план реорганизации охватывает период до 2019 года, Маглаперидзе намеревается произвести материально-техническое и технологическое перевооружение телевидения — за счет сэкономленных от приостановленных передач средств. То есть и за счет тех зарплат, которые получали за подготовку передач их съемочные группы.

Какими бы ни были причины такой приостановки целого ряда информационно-аналитических программ, в результате такого шага без источника дохода, пусть на определенное время, но все же останутся десятки, а то и сотни, человек. А зрители окажутся в некоем информационном вакууме. Тем более, что ранее ряд общественно-политических передач закрылся и на других телеканалах. А, согласно раздобытым журналистами из собственных источников сведениям, и холдинг под эгидой «Имеди» также планируют превратить в некий «познавательно-развлекательный орган».

Пока еще функционирующие СМИ, а также ряд сравнительно независимых аналитиков и оппозиционных политиков небезосновательно предполагают, что все это делается по указанию из «стеклянного дворца», возвышающегося над Тбилиси, но никак не могут разобраться, какую цель преследуют такие действия. Хотя оппозиция и утверждает, что делается это для того, чтобы уже к следующим выборам выпустить в эфир вещающие только на «правительственной волне» телекомпании, но непонятно, зачем для этого закрывать передачи.

Вообще, отношение нынешнего правительства к «информированию населения» достаточно «прохладное». Чего нельзя было сказать о правительстве Михаила Саакашвили, которое не только активно давало комментарии всем, в том числе и оппозиционно настроенным СМИ, но и само инициировало и развивало свой пиар — не только внутри страны, но и за ее пределами. Видимо, нынешняя власть считает подобную информационную поддержку ненужным делом и лишней тратой денег: за нее ведь надо платить.

А в результате всего этого на информационной арене Грузии может остаться пока еще «претендующая на независимость» (от нынешнего правительства) телекомпания «Рустави-2», за годы своей деятельности небезосновательно завоевавшая авторитет проводника идей «Единого национального движения». Как бы ни относились в Грузии к этой телекомпании, ее смотрят почти все, и не только благодаря высокой материально-технической базе и вышколенному коллективу, но и благодаря острым, не приятным для слуха, вызывающим чувство протеста, но правильно выстроенным и достигающим цели передачам. А та информационная обработка, которую проводит среди населения эта телекомпания, далеко не в пользу нынешней власти.

Приближенные к власти эксперты сетуют: не сумела «Грузинская мечта» создать для себя подобный телекомпании «Рустави-2» собственный источник, который точно так же пропагандировал бы идеи нынешнего правительства.

Как бы ни относились к этой телекомпании ее конкуренты, она в большинстве случаев была и остается для других телеканалов своего рода ориентиром — о чем вещать, что сообщать, как преподносить, как строить передачи и т.д.

Правда, есть у этой телекомпании и явно выходящие за все рамки «приличия» выпады, один из которых возмутил грузинских зрителей каких-то три дня назад. В вечернем выпуске программы «Курьер» на вопросы ведущего отвечал один из лидеров парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, который говорил о теме подкупа судей, ставшей актуальной еще несколько месяцев назад, когда в интернете появились тайные аудиозаписи беседы гендиректора телекомпании Ники Гварамия с бывшим главой Тбилисского городского суда Мамукой Ахвледиани. В ответ оппоненты властей — как бывшие члены «Единого национального движения», так и нынешние лидеры партии заговорили об обратном процессе — подкупе судей властями. В частности, о подкупе судей, которые в Верховном суде Грузии ведут дело по иску бывшего владельца телекомпании «Рустави-2».

Мдинарадзе говорил именно о той самой аудиозаписи между Гварамия и Ахвледиани и сообщил, что факт получения Мамукой Ахвледиани имущества и активов стоимостью в миллион долларов подтвердился.

При этих словах депутата ведущий сообщил, что хочет ему предложить «нечто новое», и этим новшеством оказался буквально «ворвавшийся» в прямой эфир генеральный директор телекомпании Ника Гварамия, который не стесняясь в выражениях, стал осыпать Мамуку Мдинарадзе оскорблениями.

По определению гендиректора, Мдинарадзе ни адвокатом ни на что не годился, ни политик и депутат из него не вышел, потому что он, по оценке Гварамия, является «двухклеточным созданием» и в юридпруденции вообще ничего не смыслит.

Гварамия призывал Мамуку Мдинарадзе покинуть эфир телекомпании, но тот с вымученной улыбкой слушал, изредка пререкаясь и пытаясь перекричать гендиректора, что было почти невозможно. А выслушав все обвинения, в конце заявил:

«Суд в нашей стране обязательно станет независимым, и какие бы нападки на него ни осуществляли и как бы трудно ни было мне находиться здесь, в этом эфире, я попытаюсь этим терпением, которое я здесь проявил, что было очень трудно, доказать, что такие люди тень на демократию нашей страны навести не смогут. Я буду защищать даже Нику Гварамия, если ему понадобится моя помощь, потому что в течение 11 лет я был правозащитником», — гордо заявил оскорбленный депутат.

Для «флагманской» телекомпании подобное отношение к политическим оппонентам — не новость, а утвержденная практика. Эфир этого телеканала помнит и факты, когда политики в знак протеста покидали его, не получив возможности высказать свое мнение. Здесь внимательно слушают и не перебивают только тех, кого желают выслушать. Остальных сдерживают и ограничивают, ссылаясь на отсутствие эфирного времени…

Почему на фоне подобной редакционной политики телекомпании «Рустави-2» на информационной арене Грузии закрываются общественно-политические передачи других телекомпаний? Возможно, власть имущие рассчитывают на успешное окончание дела в Верховном суде и передачу телекомпании «Рустави-2» истцу (Кибару Халваши). Такое решение вынес еще Тбилисский городской суд, но на фоне всеобщего возмущения внутри страны и за рубежом оно не было приведено в исполнение, и дело пошло в вышестоящие инстанции. А дальше что? Что будет, если телекомпанию присудят Халваши? Может, и он, подобно Василию Маглаперидзе заявит о необходимости реорганизации и временной приостановке программ? А грузинская демократия перейдет на очередной, более спокойный этап…

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