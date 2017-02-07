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Лукашенко призвал Россию «склеивать отношения»

Политика
«Зачем мы (РФ и Белоруссия) создавали единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕАЭС?»

Минск, 7 февраля 2017, 15:31 — REGNUM  Руководству Российской Федерации нужно «склеивать» отношения с Белоруссией, а не принимать решения, которые будут их усложнять. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Костромской области РФ Сергеем Ситниковым в Минске.

«Зачем мы (РФ и Белоруссия) создавали единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕАЭС?, — спрашивает глава государства. — В прошлом году мы грохнулись процентов на 40 в ЕАЭС и в этом году — на 20. Всего — на 60% за 2 года. Вот создали интеграцию… Меня это волнует, я об этом говорю, но это вызывает какое-то непонимание, отторжение в Москве и в Минске у некоторых».

По его словам, проблемные вопросы между странами нужно поднимать, надо эти «узкие места находить, как-то склеивать наши отношения».

Лукашенко добавил, что Россия «вместо того, чтобы объединять» и «устранять негатив» вводит запрет на поставки говядины из Минской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции заявил, что информация о выходе Белоруссии из Евразийского экономического союза и Союзного государства Белоруссии и России не соответствует действительности.

«Что касается заявлений о ЕАЭС и Союзного государства — полный вымысел», — сказал тогда глава государства.

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Союзное государство России и Белоруссии
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