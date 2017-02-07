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Опрос: Сторонники Республиканской партии Франции по большей части за Фийона

Политика
Многие по-прежнему считают его способным одержать победу на выборах

Париж, 7 февраля 2017, 15:29 — REGNUM  

67% сторонников Республиканской партии Франции выступают за то, чтобы бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон оставался кандидатом на пост главы страны, сообщает Le Figaro.

Такие данные, из которых выходит, что поддержка Фийона укрепилась на девять позиций по сравнению с предыдущей неделей, приводит организация Harris Interactive.

В свою очередь, почти такое же количество — 66% — сторонников французских республиканцев считает, что бывшего главу правительства ожидает вероятная или точная победа на президентских выборах. Этот показатель также вырос на шесть пунктов.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Франции Франса Фийон оказался в центре коррупционного скандала, в рамках которого он был обвинен в трудоустройстве жены на государственные, не выполнявшей своих обязанностей.

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