Олег Царев заявил о скорой замене Петра Порошенко на Юлию Тимошенко

В настоящее время, по его данным, ведутся интенсивные переговоры между республиканцами и Юлией Тимошенко, чтобы следующим президентом была именно она

Москва, , 15:27 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил о скором отстранении от власти президента Украины Петра Порошенко в результате сделки между США и РФ. Об этом он сказал в интервью телеканалу «День ТВ».

По его словам, на это есть большие шансы, ведь Владимир Путин и Дональд Трамп вскоре могут договориться о совместной борьбе с терроризмом. «Порошенко как раз и есть один из террористов», — заявил политик.

Он добавил, что в настоящее время ведутся интенсивные переговоры между республиканцами и Юлией Тимошенко, чтобы следующим президентом была именно она. Премьер-министром, по его мнению, может стать глава фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Юрий Бойко.

Ранее экс-премьер-министр Украины Тимошенко провела в США встречу с президентом Дональдом Трампом, а также рядом конгрессменов, сенаторов и политиков. Также она заявила о готовности ее фракции внести в Верховную раду проект постановления об отставке правительства Украины во главе с Виталием Гройсманом.