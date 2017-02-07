Олег Царев заявил о скорой замене Петра Порошенко на Юлию Тимошенко
Москва, 7 февраля 2017, 15:27 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил о скором отстранении от власти президента Украины Петра Порошенко в результате сделки между США и РФ. Об этом он сказал в интервью телеканалу «День ТВ».
По его словам, на это есть большие шансы, ведь Владимир Путин и Дональд Трамп вскоре могут договориться о совместной борьбе с терроризмом. «Порошенко как раз и есть один из террористов», — заявил политик.
Он добавил, что в настоящее время ведутся интенсивные переговоры между республиканцами и Юлией Тимошенко, чтобы следующим президентом была именно она. Премьер-министром, по его мнению, может стать глава фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Юрий Бойко.
Ранее экс-премьер-министр Украины Тимошенко провела в США встречу с президентом Дональдом Трампом, а также рядом конгрессменов, сенаторов и политиков. Также она заявила о готовности ее фракции внести в Верховную раду проект постановления об отставке правительства Украины во главе с Виталием Гройсманом.