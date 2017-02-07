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Белый дом перечислил 78 терактов, необъективно освещённых в СМИ

Политика
Трамп: «Во многих случаях весьма нечестная пресса не хочет об этом сообщать»

Вашингтон, 7 февраля 2017, 15:27 — REGNUM  Среди терактов, о которых в американских СМИ сообщалось слишком мало сведений, оказалось 78 акций — с сентября 2014 по декабрь 2016 года. Перечень, предоставленный администрацией президента США Дональда Трампа, опубликован в газете The Washington Post.

В списке акций, которые устроили террористы, есть такие, которые произошли в США, а есть те, что случились за пределами этой страны. Список стал подтверждением заявления Трампа, которое он сделал перед американскими военнослужащими во Флориде.

По словам Трампа, зачастую СМИ сознательно не формируют объективной картины происходящего. «Во многих случаях весьма нечестная пресса не хочет об этом сообщать», — высказал своё мнение Трамп.

Среди терактов, которые необъективно осветила пресса, в частности, упоминается два два в Саудовской Аравии. В ходе одного из них (ноябрь 2014 года) ранение получил гражданин из Дании. Другой произошёл двумя месяцами позже, причём пострадали два гражданина США.

Эти акции практически не освещались в СМИ. Между тем, в списке оказалась акция с убийством военнослужащего в Оттаве в 2014 году, о которой пресса давала информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом привел список терактов, которым СМИ в США не уделили внимания

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