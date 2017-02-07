Глава МИД Украины назвал «классной» беседу Порошенко и Трампа

Киев, , 15:18 — REGNUM Телефонный разговор украинского президента Петра Порошенко и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа был «классным» и содержательным. Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, присутствовавший при беседе.

В первую очередь, он отметил то, что разговор был «классным по атмосфере». Во-вторых, отметил Климкин, беседа была содержательной — Трамп демонстрировал желание разобраться в ситуации.

«Президент США был проинформирован о том, что происходит, в том числе и вокруг Авдеевки, но он задавал очень чёткие вопросы… Глубина этих вопросов и желание разобраться в том, что происходит для меня были очень хорошими признаками», — сказал министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор Порошенко и Трампа состоялся 5 февраля. Как отметил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, собеседники обсудили урегулирование конфликта в Донбассе с помощью политико-дипломатического пути. Дональд Трамп охарактеризовал диалог с Порошенко как «очень хороший».

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