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Госдума в марте обсудит «лесную амнистию»

Политика
Парламентарии ставят целью добиться реабилитации добропорядочных граждан – добросовестных приобретателей земельных участков
Государственная дума
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума

Москва, 7 февраля 2017, 15:13 — REGNUM  В Госдуме в середине марта состоятся парламентские слушания, где планируется обсудить правительственный законопроект, направленный на устранение несоответствия сведений, носящих взаимоисключающий характер в государственном кадастре недвижимости, государственном лесном реестре и Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Согласно официальной статистике, на сегодняшний день выявлено более 263 тыс. противоречий между данными государственного лесного реестра и сведениями, внесенными в ЕГРН. Общая площадь таких пересечений составляет около 1,7 млн.га. При этом наибольшее количество спорных случаев пересечения земель лесного фонда происходит с сельхозземлями, землями промышленности и землями населенных пунктов (8674 случая пересечения).

Концепция правительственной инициативы предполагает приоритет сведений, содержащихся в ЕГРН, перед сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, разрешение споров в пользу правообладателей земельных участков, а также облегченную процедуру придания лесным поселкам статуса полноценных населенных пунктов.

Глава комитета Госдумы по природопользованию, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») отметил, что «в судах находится множество дел, по которым добропорядочные граждане законно приобрели когда-то свои дачные участки, а сегодня оказались под угрозой выселения, так как при уточнении данных Государственного лесного реестра их земля попала в зону лесов». «И мы не должны допустить, чтобы из-за ошибок чиновников нарушались права этих людей», — сказал депутат.

С другой стороны, этот законопроект вызывает обоснованную тревогу у общественных деятелей по защите леса. «Не секрет, что имеют место случаи незаконного перевода земель лесного фонда в земли иного назначения. И, конечно, мы не должны позволить, чтобы такие нарушители воспользовались новым законом и получили «прощение», а государство при этом безвозвратно лишилось тысяч, а, может быть, и миллионов гектаров лесных угодий», — указал глава комитета.

По мнению главы комитета, новый закон не должен стать «лесной амнистией». «Мы, скорее, должны добиться реабилитации добропорядочных граждан — добросовестных приобретателей земельных участков, не допустив при этом «всепрощения» для нарушителей и мошенников», — полагает он.

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