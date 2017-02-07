Самарский регион защитили от киберугроз с помощью FinCERT

Самара, , 15:01 — REGNUM Департамент информационных технологий и связи Самарской области заключил соглашение о сотрудничестве и информационном обмене с центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере главного управления безопасности и защиты информации Банка России — FinCERT, сообщает ИА REGNUM.

Двустороннее сотрудничество между Департаментом информационных технологий и связи Самарской области и FinCERT подразумевает под собой обмен информацией о зафиксированных кибератаках и наблюдаемых тенденциях развития векторов кибератаках на информационные системы, пояснили в пресс-службе облправительства.

Организованно оповещение уполномоченных сотрудников информацией о зафиксированных инцидентах информационной безопасности, индикаторах компрометации систем, а также осуществляемых спам рассылках и попытках внедрения вредоносного программного обеспечения.

Двусторонний обмен информацией позволил организовать обмен опытом в борьбе с современными киберугрозами, повысить уровень компетенции, а так же выработку универсальных сценариев ликвидации последствий инцидентов информационной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, FinCERT осуществляет сбор, анализ и распространение информации о кибератаках, разрабатывает рекомендации по отражению кибератак, взаимодействует с правоохранительными органами и оперативными службами ФСБ. Основная деятельность FinCERT направлена на обеспечение информационной безопасности организаций кредитно-финансовой сферы.