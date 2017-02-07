Вторник, 07 Февраля 2017 года
15:49:24 МСК

Грузия и Белоруссия провели политические консультации

Политика
Стороны в числе других вопросов обсудили визит президента Грузии в Минск

Тбилиси, 7 февраля 2017, 14:51 — REGNUM  Очередной раунд двусторонних политических консультаций между министерствами иностранных дел Грузии и Белоруссии прошел 6 февраля в Тбилиси на уровне заместителей министров.

По информации МИД Грузии, в ходе консультаций были рассмотрены перспективы дальнейшего углубления и развития дружеских взаимоотношений и сотрудничества в секторальном направлении. С удовлетворением была отмечена высокая динамика двусторонних визитов и в этом контексте был рассмотрен запланированный на 1−2 марта визит президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Белоруссию.

Особое внимание стороны уделили дальнейшей активизации торгово-экономических отношений и максимальному использованию имеющегося в этой сфере потенциала. Была подчеркнута необходимость осуществления совместных проектов в сферах транспорта и логистики. Грузинская сторона выразила готовность активизации сотрудничества с Белоруссией в рамках «Восточного партнерства».

Замминистра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили подробно рассказал о ситуации, сложившейся на «оккупированных территориях» и односторонней конструктивной политике, которую правительство Грузии проводит в отношении России. Он выразил благодарность Белоруссии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках международных организаций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Восточное партнерство»
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Игорь БекшаевСправедливость — условие экономического процветания общества
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
07.02.17
«Самое время запасаться дешевой валютой»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Анастасия ПолозковаЭвакуация: «Газпром» оставит Латвию ни с чем?
Санкт-ПетербургРоссия Поиски энергетической независимости от России Экономика
NB!
07.02.17
Назначен и. о. главы Бурятии
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Песков прокомментировал слова Райкина о «некрофильском государстве»
МоскваРоссия Театр Общество
NB!
07.02.17
Комитет ГД поддержал бессрочную бесплатную приватизацию
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
Детский омбудсмен просит ГИББД обратить внимание на игру «Беги или умри»
МоскваРоссия Социальные сети Общество
NB!
07.02.17
«Повышение пенсионного возраста будет плодить пенсионеров по инвалидности»
ЕкатеринбургРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
07.02.17
В Кремле «терпеливо» подождут извинений ведущего Fox News
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
«Китайские вложения в строительство ВСМ улучшат инвестклимат»
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
07.02.17
El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»
МадридИспания Гражданская война на Украине Общество
NB!
07.02.17
Станислав Стремидловский«Катынь – не место выяснения польско-российских отношений»
СмоленскРоссия Развитие музеев Общество
NB!
07.02.17
КНР начнет «шпионить» из космоса с помощью беспилотников
ПекинКитай Авиастроение Техника
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНа чьей стороне будет Австралия в торговой войне США и КНР? – EAF
КанберраАвстралия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
07.02.17
Совершено нападение на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM
ДальнегорскПриморский крайРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»
ВолгоградРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
07.02.17
СМИ: Трамп не сможет повлиять на союз России и Китая
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
На Колыме предлагают раздавать бесплатные гектары возле населённых пунктов
МагаданМагаданская областьРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
07.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 7 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное