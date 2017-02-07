Грузия и Белоруссия провели политические консультации

Стороны в числе других вопросов обсудили визит президента Грузии в Минск

Тбилиси, , 14:51 — REGNUM Очередной раунд двусторонних политических консультаций между министерствами иностранных дел Грузии и Белоруссии прошел 6 февраля в Тбилиси на уровне заместителей министров.

По информации МИД Грузии, в ходе консультаций были рассмотрены перспективы дальнейшего углубления и развития дружеских взаимоотношений и сотрудничества в секторальном направлении. С удовлетворением была отмечена высокая динамика двусторонних визитов и в этом контексте был рассмотрен запланированный на 1−2 марта визит президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Белоруссию.

Особое внимание стороны уделили дальнейшей активизации торгово-экономических отношений и максимальному использованию имеющегося в этой сфере потенциала. Была подчеркнута необходимость осуществления совместных проектов в сферах транспорта и логистики. Грузинская сторона выразила готовность активизации сотрудничества с Белоруссией в рамках «Восточного партнерства».

Замминистра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили подробно рассказал о ситуации, сложившейся на «оккупированных территориях» и односторонней конструктивной политике, которую правительство Грузии проводит в отношении России. Он выразил благодарность Белоруссии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках международных организаций.