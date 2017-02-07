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Саммит глав правительств ГУАМ запланирован на 27 февраля

Политика
Встреча пройдёт в Киеве

Баку, 7 февраля 2017, 14:49 — REGNUM  Заседание премьер-министров стран-участниц ГУАМ состоится в Киеве 27 февраля. Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко, передает Report.az.

Дипломат напомнил, что на февраль текущего года Азербайджан и Украина запланировали заседание по военно-техническому сотрудничеству, межминистерскую рабочую группу по энергетическому сотрудничеству, а также парламентскую группу дружбы.

«Президенты поручили провести секторальные заседания. Сроки визита президента Ильхама Алиева в Украину зависят от итогов этих заседаний. Как только мы наработаем эти направления, тогда администрации президентов определят сроки визита президента Алиева. Вот такой у нас план на первое полугодие 2017 года», — отметил он.

Планы по проведению саммита подтвердил и министр социальной политики Украины Андрей Рева. «В ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым, азербайджанский лидер поддержал инициативу проведения встречи премьер-министров стран-членов ГУАМ, которая запланирована на февраль текущего года в Киеве», — отметил А. Рева, которого цитирует «Интерфакс Азербайджан».

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