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Президент Румынии: Страна находится в политическом кризисе

Политика
Законодатели скандировали «Позор!» в сторону президента

Бухарест, 7 февраля 2017, 14:40 — REGNUM  Президент Румынии Клаус Йоханис заявил законодателям, что государство находится в политическом кризисе, после того как сотни тысяч протестующих вышли на улицы в знак несогласия с новым уголовным законом. Об этом сообщает Associated Press.

В своем обращении к парламенту Йоханис подчеркнул, что большинство румын считает, что страна идет в неверном направлении. При этом некоторые законодатели кричали в сторону президента «Позор!»

Напомним, накануне в Румынии состоялись крупнейшие за последние 25 лет акции протеста. Поводом к выступлению стала законодательная инициатива, предоставляющая амнистию для осужденных за коррупцию. Несмотря на отмену данного постановления, уличные протесты продолжаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Румыния: противники и сторонники правительства пойдут «стенкой на стенку»?

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Кризис в Румынии
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