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Москва не получала из США запросов об экстрадиции Сноудена — адвокат

Политика
«До сегодняшнего дня Эдварду Сноудену не предъявлено обвинения»
Эдвард Сноуден
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эдвард Сноуден

Москва, 7 февраля 2017, 14:36 — REGNUM  В Москву не поступали запросы из Вашингтона с требованием экстрадиции бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена. Об этом сообщил журналистам адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сегодня, 7 февраля.

«До сегодняшнего дня Эдварду Сноудену не предъявлено обвинения, никакого запроса в адрес РФ об экстрадиции не поступало», — заявил Кучерена.

Между тем, ещё не настал момент, когда можно было бы вести речь о получении американцем российского гражданства. Он сможет претендовать на российское гражданство спустя пять лет.

«Однако, пока этот срок не наступил, говорить получении гражданства преждевременно», — пояснил адвокат.

По словам Кучерены, есть надежда, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пересмотрит отношение прежнего руководства в Вашингтоне к этому делу. Возможно, новый глава Белого дома решит прекратить преследования Сноудена.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому 20−22 января среди жителей России, большинство граждан страны выступили против идеи улучшить отношения Москвы и Вашингтона за счёт выдачи Сноудена. Против выступает 71% опрошенных, «за» — только 12%.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрос: 71% граждан РФ выступают против выдачи Сноудена США

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Дело Сноудена
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