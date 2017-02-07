В Ростовской области назначен новый главный борец с коррупцией

Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM



В Ростовской области управление по противодействию коррупции возглавил Сергей Сериков. Соответствующий документ подписал донской глава Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора 7 февраля.

Уточняется, что главный борец с коррупцией работает в правоохранительных органах с 1986 года. С 2011 по 2014 годы Сериков возглавлял управление на транспорте МВД России по СКФО. До возвращения на Дон занимал кабинет начальника управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Напомним, должность начальника управления по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области менее года занимал уроженец Заветинского района и бывший глава муниципалитета Сергей Жуков. Он также много лет прослужил в органах МВД.

Читайте ранее в этом сюжете: Противодействовать коррупции на Дону будет райглава Сергей Жуков