Путин и Меркель договорились о встречах в «нормандском формате»

Также Путин привлек внимание Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и к заявлениям представителей Киева, которые свидетельствуют о попытках изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу военным путем

Москва, , 14:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились о встречах в нормандском формате, сообщает пресс-служба Кремля.

По мнению лидеров России и Германии, на Украине необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня. В ближайшее время в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса будут наращены дипломатические усилия.

В частности, будут предусмотрены контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в «нормандском формате», а затем обсуждение ситуации на Украине будет продолжено на высшем уровне.

Также Путин привлек внимание Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и к заявлениям представителей Киева, которые свидетельствуют о попытках изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу военным путем.

«Налицо явное стремление киевских властей сорвать реализацию Минских договоренностей, а также использовать «нормандский формат» для прикрытия своих деструктивных шагов», — говорится в сообщении Кремля.