ЛДПР утвердила президиум фракции в Госдуме Политика В его состав вошли семь депутатов

Москва, , 14:30 — REGNUM У фракции ЛДПР появился новый орган — президиум фракции, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля. В его состав вошли депутаты Игорь Лебедев, Александр Курдюмов, Вадим Деньгин, Михаил Дегтярев, Алексей Диденко, Ярослав Нилов, Елена Строкова. Предполагается, что президиум будет оперативно решать партийные вопросы, а также вопросы, связанные с законопроектами.

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