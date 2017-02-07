ЛДПР утвердила президиум фракции в Госдуме
В его состав вошли семь депутатов
Москва, 7 февраля 2017, 14:30 — REGNUM У фракции ЛДПР появился новый орган — президиум фракции, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.
В его состав вошли депутаты Игорь Лебедев, Александр Курдюмов, Вадим Деньгин, Михаил Дегтярев, Алексей Диденко, Ярослав Нилов, Елена Строкова.
Предполагается, что президиум будет оперативно решать партийные вопросы, а также вопросы, связанные с законопроектами.
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