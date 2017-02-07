Глава МИД Украины: Введение военного положения в Донбассе не исключено

При этом ВСУ нарушают режим прекращения огня, обстреливая мирных граждан

Киев, , 14:16 — REGNUM В случае, если обстановка на Донбассе продолжит ухудшаться, Киев может ввести в регионе военное положение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает RT.

«Во-первых, военное положение… В случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью я не исключаю введение соответствующего положения», — отметил Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Киев к вводу военного положения в Донбассе. Такие заявления украинских политиков звучат на фоне попыток ВСУ перейти в наступление в Донбассе, предпринимаемых с конца января. Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня и начали широкомасштабные артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов и сел.

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