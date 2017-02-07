Киев аннулировал лицензии вузов в Крыму и Донбассе

Киев, , 14:14 — REGNUM Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии Крымских вузов и вузов расположенных в Донецкой и Луганской областях, говорится в сообщении на сайте министерства.

Всего за последние годы из Донбасса на Украину было перенесено почти два десятка вузов. В 2016 году на территории Украины началась деятельность 40 образовательных центров «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», созданных на базе вузов из Крыма и Донбасса.

В них подали заявления на поступления 3,350 тыс. человек, сообщили в Минобразования Украины. Аннулировать лицензии ранее рекомендовала аккредитационная комиссия Украины.