Киев аннулировал лицензии вузов в Крыму и Донбассе
Аннулировать лицензии ранее рекомендовала аккредитационная комиссия Украины
Киев, 7 февраля 2017, 14:14 — REGNUM Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии Крымских вузов и вузов расположенных в Донецкой и Луганской областях, говорится в сообщении на сайте министерства.
Всего за последние годы из Донбасса на Украину было перенесено почти два десятка вузов. В 2016 году на территории Украины началась деятельность 40 образовательных центров «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», созданных на базе вузов из Крыма и Донбасса.
В них подали заявления на поступления 3,350 тыс. человек, сообщили в Минобразования Украины. Аннулировать лицензии ранее рекомендовала аккредитационная комиссия Украины.
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