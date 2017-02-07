Вторник, 07 Февраля 2017 года
14:20:40 МСК

СМИ: Китай не откажется от создания связей со Шри-Ланкой

Политика
Несмотря на опасения Индии

Пекин, 7 февраля 2017, 14:18 — REGNUM  Активная конкуренция за экономические возможности в Шри-Ланке Китая и Индии, которые не хотят отказываться от наращивания своего присутствия в регионе, пойдет странам лишь на пользу, сообщает The Global Times.

Так, Пекин и Коломбо активизируют свои действия по заключению соглашению о свободной торговли, тогда как Индия продвигает со Шри-Ланкой Соглашение о сотрудничестве в экономико-технологической области. Поскольку Шри-Ланка является ключевым пунктом в проекте КНР «один пояс и один путь»,

Пекин увеличивает инвестиции в страну, расположенную на самом загруженном в мире морском пути. И с помощью некоторых проектов, финансируемых Китаем, Коломбо смог закрепить свою позицию на геополитическом ландшафте Южной Азии. Совершенно понятным на фоне усиления связей Китая и Шри-Ланки представляется желание Индии поддерживать баланс сил в регионе.

Китай, со своей стороны, готов вести здоровую конкуренцию с Индией. Например, Пекин упростит процедуру инвестирования в Шри-Ланку, что сыграет важную роль в будущем соглашении о свободной торговле между Китаем и Шри-Ланкой, тогда как Индия, Шри-Ланка и Сингапур, скорее всего, будут обсуждать трехстороннее соглашение о торговле и инвестициях. Шри-Ланка может также послужить воротами для выхода китайских инвесторов на индийский рынок. Китай же не стремится превратить свой проект «один пояс и один путь"в игру с нулевой суммой.

Тем не менее Индия может по-прежнему испытывать волнения относительно того, что Китай протягивает свои «щупальца» в Индийский океан. Так, Пекин неоднократно отмечал, что китайские инвестиции в порт Хамбантота являются нормальной деловой практикой. Более того, Коломбо дал гарантии того, что военные КНР не будут иметь доступа к порту. Эти слова могут оказаться лишь риторикой дипломатов, нацеленной на успокоения Индии, тогда как Коломбо и Пекин понимают, что этот проект исключительно коммерческий.

Тем не менее озабоченность Нью-Дели является напоминанием, что массовые инвестиции подогревают недоверие относительно все усиливающегося присутствия КНР в регионе. Китай будет и дальше улучшать отношения я со Шри-Ланкой, и эти действия является ответом Пекина на недоверие со стороны ряда государств и распространение необоснованных слухов о том, что у КНР есть военные амбиции в Индийском океане.

Читайте ранее в этом сюжете: КНР добивается своих целей с помощью «долговых ловушек» — The Strategist

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
Главное сегодня
NB!
07.02.17
«Самое время запасаться дешевой валютой»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Анастасия ПолозковаЭвакуация: Газпром оставит Латвию ни с чем?
Санкт-ПетербургРоссия Поиски энергетической независимости от России Экономика
NB!
07.02.17
Комитет ГД поддержал бессрочную бесплатную приватизацию
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
Назначен и. о. главы Бурятии
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Миронов предложил скрестить «Ленинград» с Киркоровым
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
07.02.17
«Повышение пенсионного возраста будет плодить пенсионеров по инвалидности»
ЕкатеринбургРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
07.02.17
«Китайские вложения в строительство ВСМ улучшат инвестклимат»
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
07.02.17
El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»
МадридИспания Гражданская война на Украине Общество
NB!
07.02.17
Бесплатную приватизацию могут сделать для всех бессрочной
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
07.02.17
Станислав Стремидловский«Катынь – не место выяснения польско-российских отношений»
СмоленскРоссия Развитие музеев Общество
NB!
07.02.17
КНР начнет «шпионить» из космоса с помощью беспилотников
ПекинКитай Авиастроение Техника
NB!
07.02.17
Совершено нападение на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM
ДальнегорскПриморский крайРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Дмитрий ОрловРейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»
ВолгоградРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
07.02.17
СМИ: Трамп не сможет повлиять на союз России и Китая
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 7 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
07.02.17
Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...
ТулаРоссия Проблемы региональных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
ещё главное