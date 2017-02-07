СМИ: Китай не откажется от создания связей со Шри-Ланкой

Пекин, , 14:18 — REGNUM Активная конкуренция за экономические возможности в Шри-Ланке Китая и Индии, которые не хотят отказываться от наращивания своего присутствия в регионе, пойдет странам лишь на пользу, сообщает The Global Times.

Так, Пекин и Коломбо активизируют свои действия по заключению соглашению о свободной торговли, тогда как Индия продвигает со Шри-Ланкой Соглашение о сотрудничестве в экономико-технологической области. Поскольку Шри-Ланка является ключевым пунктом в проекте КНР «один пояс и один путь»,

Пекин увеличивает инвестиции в страну, расположенную на самом загруженном в мире морском пути. И с помощью некоторых проектов, финансируемых Китаем, Коломбо смог закрепить свою позицию на геополитическом ландшафте Южной Азии. Совершенно понятным на фоне усиления связей Китая и Шри-Ланки представляется желание Индии поддерживать баланс сил в регионе.

Китай, со своей стороны, готов вести здоровую конкуренцию с Индией. Например, Пекин упростит процедуру инвестирования в Шри-Ланку, что сыграет важную роль в будущем соглашении о свободной торговле между Китаем и Шри-Ланкой, тогда как Индия, Шри-Ланка и Сингапур, скорее всего, будут обсуждать трехстороннее соглашение о торговле и инвестициях. Шри-Ланка может также послужить воротами для выхода китайских инвесторов на индийский рынок. Китай же не стремится превратить свой проект «один пояс и один путь"в игру с нулевой суммой.

Тем не менее Индия может по-прежнему испытывать волнения относительно того, что Китай протягивает свои «щупальца» в Индийский океан. Так, Пекин неоднократно отмечал, что китайские инвестиции в порт Хамбантота являются нормальной деловой практикой. Более того, Коломбо дал гарантии того, что военные КНР не будут иметь доступа к порту. Эти слова могут оказаться лишь риторикой дипломатов, нацеленной на успокоения Индии, тогда как Коломбо и Пекин понимают, что этот проект исключительно коммерческий.

Тем не менее озабоченность Нью-Дели является напоминанием, что массовые инвестиции подогревают недоверие относительно все усиливающегося присутствия КНР в регионе. Китай будет и дальше улучшать отношения я со Шри-Ланкой, и эти действия является ответом Пекина на недоверие со стороны ряда государств и распространение необоснованных слухов о том, что у КНР есть военные амбиции в Индийском океане.

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