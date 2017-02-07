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Спецназ Западного ВО получил комплексы наблюдения «Ирония»

Политика
Комплекс способен передавать полученные фото‑ и видеоданные на дальность до 10 км

Москва, 7 февраля 2017, 14:04 — REGNUM  Соединение специального назначения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированное в Тамбовской области, получило на вооружение оптико-электронные комплексы наблюдения «Ирония», сообщили в Минобороны РФ.

Переносной многофункциональный комплекс позволит организовывать наблюдение в тепловизионном диапазоне при заброске десанта, скрытном передвижении и организации засад.

Разведчики ночью смогут засекать движение техники и живой силы противника на удалении от 3 до 7 км. Комплекс способен передавать полученные фото‑ и видеоданные на дальность до 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжается плановое оснащение Вооруженных сил РФ современным вооружением и военной техникой, а также ремонт и модернизация имеющихся образцов. В 2016 году в оснащённость частей постоянной готовности новейшим оружием доведена до 58,3%. Исправность техники возросла до 94%. Укомплектованность Вооружённых сил личным составом достигла 93%. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, к 2020 доля новейшего вооружения и военной техники должна составить — от 70% до 100%

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