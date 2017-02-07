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Вертолетчики ЗВО отрабатывают удары из засады

Политика
Эта тактика помогает эффективно поражать высокомобильные цели
Вертолеты Ми-35
Иллюстрация: Mil.ru
Вертолеты Ми-35

Санкт-Петербург, 7 февраля 2017, 13:56 — REGNUM  Экипажи ударных вертолетов Ми-24, Ми-8, Ми-35 и Ка-52 Западного военного округа (ЗВО) осваивают новую тактику устройства засад в ходе учений на территории Ленинградской и Псковской областей. Об этом ИА REGNUM сегодня, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Тактика засад расширяет возможности боевого применения ударной авиации и позволяет эффективно противодействовать высокомобильному противнику.

«Вертолетные пары размещаются на замаскированных площадках в лесных массивах. При прорыве условного противника они взлетают из укрытия и поражают цели из ракетно-пушечного вооружения», — пояснили в ЗВО особенности тактического приема.

Во время захода вертолета на цель из-за естественных укрытий и лесных массивов ракеты и пушки применяются на удалении от 500 м до 5 км, в том числе с предельно малых высот. Сразу после поражения цели, под прикрытием следом идущих бортов, ударные вертолеты вновь скрываются за укрытиями.

«В практических действиях задействовано более 20 вертолетов и около 100 военнослужащих летного и инженерного состава», — уточнили в пресс-службе ЗВО.

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Как сообщалось ранее, в 2016 году в части и соединения ЗВО поступило 20 новых вертолетов и самолетов, в том числе истребители Су-35, транспортные самолеты Ан-148, ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28Н, беспилотные летательные аппараты «Груша», «Орлан», «Гранат», «Леер» и «Форпост». В 2017 году авиационные части ВВС и ПВО получат истребители Су-35 и Су-30СМ, фронтовая и армейская авиация — истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27.

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