Захарченко назвал потери киевских силовиков в Донбассе

Донецк, , 13:39 — REGNUM Украинские силовики потеряли убитыми с начала обострения конфликта в Донбассе 200 человек, еще 300 получили ранения, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

По его словам, это данные разведки корпуса. Ранее Захарченко сообщил о концентрации в Донбассе украинской тяжелой военной техники по всей линии соприкосновения.

В конце января 2017 года власти Украины попытались вновь перейти в наступление в Донбассе. Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня и начали широкомасштабные артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов и сел.

При этом Киев цинично заявляет, что в эскалации насилия якобы виновата Россия и народные республики Донбасса, хотя даже министерство обороны Украины прямо заявило, что ВСУ ведут наступление в Донбассе.

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