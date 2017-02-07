Министром туризма Дагестана назначена Рабият Закавова

Она сменила Магомеда Исаева, который на прошлой неделе был назначен руководителем отделения Пенсионного фонда по Дагестану

Махачкала, , 13:32 — REGNUM Министром по туризму и народным промыслам Дагестана назначена Рабият Закавова, которая до этого занимала должность уполномоченного при главе республики по защите семьи, материнства и прав ребенка, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе дагестанского правительства.

Соответствующий указ накануне подписал глава республики Рамазан Абдулатипов. В должности детского омбудсмена Рабият Закавова проработала с августа 2016 года. До этого она работала заместителем министра юстиции Дагестана.

Ранее должность министра по туризму и народным промыслам занимал Магомед Исаев, назначенный на прошлой неделе руководителем отделения Пенсионного фонда России по Дагестану.

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