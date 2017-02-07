Песков объяснил внезапную проверку ВКС России

Москва, , 13:22 — REGNUM Внезапная проверка Воздушно-космических сил (ВКС) России, начавшаяся утром 7 февраля по указу Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, является продолжением существующей практики. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, практика внезапных проверок существует в России не первый год. Песков добавил, что и президент, и министр обороны России Сергей Шойгу не раз говорили о том, что подобные проверки будут проводиться, так как они положительно зарекомендовали себя «с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности наших Вооружённых сил».

Как сообщало ИА REGNUM, внезапная проверка ВКС началась в 09:00 мск 7 февраля. Воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности, также были запланированы тактические учения и контрольные занятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Боеготовность ВКС РФ проверят по указу Путина