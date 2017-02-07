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Песков об отношении РФ к дальнейшей экспансии НАТО на восток: «Негативное»

Политика
«Я не хотел бы комментировать сообщения СМИ»
НАТО
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Москва, 7 февраля 2017, 13:11 — REGNUM  Власти Российской Федерации негативно относятся к любому расширению НАТО на восток, в том числе вступлению Черногории в альянс. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон поддерживает вхождение Черногории в состав НАТО.

«Я не хотел бы комментировать сообщения СМИ, тем более, что каких-либо слов мы с вами не слышали на этот счет, — сказал Песков. — Официальных каких-то заявлений не было».

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что отношение Москвы к дальнейшей экспансии НАТО на восток — «негативное».

7 февраля издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщило, что в администрации президента США Дональда Трампа готовы дать согласие на предоставление Черногории полноправного членства в НАТО.

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