Военный Донбасс: ДНР обвинила ВСУ в подготовке артобстрела Мариуполя

Донецк, , 13:06 — REGNUM За прошедшую ночь в Донбассе зафиксировано продолжение позиционных боев на всех основных направлениях фронта. Противоборствующие стороны продолжают применять артиллерию калибра 122 и 152 мм, минометы калибров 82 и 120 мм, бронетехнику и весь спектр стрелкового вооружения. Об этом 7 февраля сообщают пресс-службы Совмина ДНР, Народной милиции ЛНР, штаба «АТО», пресс-служба администрации Донецка, передает ИА REGNUM.

Так, по данным источника в военном ведомстве ДНР, с прошлого вечера украинские войска выпустили до 200 мин и снарядов по позициям ВС ДНР на окраинах Донецка, Горловки, Ясиноватой, Александровки, Зайцево, Железной Балки, Саханки, Коминтерново, Ленинского.

«С позиций ВСУ были выпущены 191 артснаряд калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм», — сказал ДАН военный, добавив, что ВСУ также применяли вооружение БМП и гранатометы.

В то же время и.о. главы администрации Докучаевска Александр Качанов сообщил об обстреле жилых кварталов. По его словам, в результате боев была обесточена котельная, без тепла остался ряд жилых домов и объектов инфраструктуры, зафиксировано прямое попадание снаряда в здание общежития Докучаевского горного техникума. Жертв нет. «К счастью, здание нежилое, оно пустует уже давно, поэтому никто не пострадал. Коммунальные службы занимаются восстановлением полученных повреждений», — рассказал Качанов.

Пресс-служба администрации Донецка информирует о краткосрочном артобстреле пос. Трудовское на окраине Петровского района. «В ночь на 7 февраля обстрелу со стороны ВСУ подвергся пос. Трудовские Петровского района. — ул. Черногорская (один дом) — попадание снаряда в подвал дома. По имеющимся данным жертв нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, и.о. главы администрации Куйбышевского района Донецка Иван Адамец заявил, что обстановка в прифронтовом районе спокойная, коммунальные службы работают в штатном режиме. «Во время обстрелов у нас было повреждение газопровода, но ремонтники ГП «Донбассгаз» наложили бандаж и оперативно восстановили газоснабжение. Основные проблемы у нас по остеклению. Единичные повреждения мы восстановили, но там, где большой объем повреждений, по ул. Куйбышева, 212, мы использовали временные меры — закрывали окна пленкой», — сказал Адамец.

Ранее, вечером 6 февраля, пресс-служба Министерства обороны ДНР обвинила украинское командование в подготовке артобстрела Мариуполя (Донетчина, под контролем ВСУ). «Приказ о нанесении подразделениями ВСУ артиллерийского удара по Мариуполю был отдан для последующего обвинения ВС ДНР в гибели мирных жителей и срыве Минских договоренностей. Информация получена разведкой ВС ДНР из штаба «АТО». Призываем командование ВСУ остановиться и не совершать кровавое преступление против своих жителей», — отметили в пресс-службе МО ДНР.

За пошедшие сутки на Луганщине войска ЛНР зафиксировала четыре обстрела позиций Народной милиции со стороны ВСУ. По данным пресс-служба НМ ЛНР, под обстрел попали позиции ополчения в селе Смелое и пос. Фрунзе — из вооружения БМП, 82-мм минометов и стрелкового оружия, в пгт. Донецкий — из зенитной установки ЗУ-23−2, а в селе Логвиново обстрел велся с применением автоматических станковых гранатометов (АГС).

В свою очередь, 7 февраля спикер пресс-центра штаба «АТО» Леонид Матюхин проинформировал, что с начала суток в рядах ВСУ потерь нет. При этом армии ДНР и ЛНР семь раз нарушили режим прекращения огня. «За утро зафиксировано семь обстрелов. Потерь нет», — заверил Матюхин.

По его словам, прошлой ночью обстановка была относительно спокойной. Войска ДНР и ЛНР «били из гранатометов и стрелкового оружия». «Один раз задействовали БТР возле Павлополя, крупнокалиберные пулеметы возле Каменки, Павлополя, Новоалександровки». «Потом ситуация изменилась. По Новотроицкому и Авдеевке открывали огонь из 120 и 82-мм минометов», — добавил Матюхин.

По данным пресс-центра «АТО», за минувшие сутки противник 78 раз открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения. Так, позиции ВСУ в районе Авдеевки были обстреляны из 152-мм артиллерии, танков, 120 и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Донецком направлении под обстрелы минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров ВС ДНР обстреляли позиции ВСУ в Богдановке, Новогригорьевке, Лебединском, Водяном, Гнутово, Широкино и Марьинке. При этом по Широкино огонь вел танк, а по Марьинке — БМП.На Луганском направлении позиции украинских войск в селе Крымское неоднократно обстреливались из 122-мм артиллерии ЛНР, в Желтом и Крымском — из минометов и гранатометов, а в Новозвановке — из танка.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки на Донбассе погибли двое бойцов ДНР. «За прошедшие сутки погибли двое военнослужащих, один из них был убит снайперами ВСУ при сопровождении ремонтно-восстановительной бригады в районе ДФС», — уточнил Басурин. В то же время спикер Министерства обороны Украины по делам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник подтвердил ранение шести солдат ВСУ.