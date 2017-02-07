Павел Дыбин: Единая Россия и и.о. мэра Ярославля понимают друг друга

Ярославль, , 13:05 — REGNUM Павел Дыбин рассказал, каким он видит конкурс на пост мэра Ярославля, как взаимодействуют между собой «Единая Россия» и Владимир Слепцов, и о своем личном отношении к потенциальным кандидатам.

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