«ЕСПЧ политизировано подходит рассмотрению жалоб жителей Донбасса»

Из официально зарегистрированных 560 жалоб и до настоящего времени Европейский суд по правам человека не вынес ни одного решения

Москва, , 12:54 — REGNUM Жители Донбасса в 2014—2016 гг. подали 840 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против украинских властей. Об этом говорится в экспертном докладе «ЕСПЧ: от института правосудия к инструменту политического давления», который был представлен сегодня, 7 февраля, в Москве «Центром актуальной политики», передает ТАСС.

«За три года гражданского конфликта на Донбассе (2014−2016 годы) жители (провозглашенных) Донецкой и Луганской народных республик подали 840 жалоб в ЕСПЧ против Украины», — говорится в докладе.

В документе отмечается, что ЕСПЧ официально зарегистрировал 560 жалоб и до настоящего времени «не вынес ни одного решения». По мнению экспертов, эти цифры свидетельствуют о «политизированном» подходе ЕСПЧ к рассмотрению жалоб.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно Россия тратит большие средства на содержание деятельности Европейского суда по правам человека и выплаты по решениям этого судебного органа. В бюджете Российской Федерации 2017 года заложено 600 миллионов рублей на эти цели. Однако, многие решения ЕСПЧ, принятые за последние годы, заставляют задуматься над тем, насколько политизированными являются решения Европейского суда по правам человека против России.