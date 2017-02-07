Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом

Париж, , 12:46 — REGNUM Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом в связи с обвинениями в незаконном финансировании его неудачной президентской кампании 2012 года, заявил источник в судебной системе страны. Об этом сообщает Reuters.

По данному делу также предстанут перед судом еще 13 человек, являющихся сотрудниками PR-агентства «Bygmalion», занимавшегося информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози. Оно частично получало финансирование путем использования поддельных счетов. Это делалось для того, чтобы скрыть реальный объем предвыборного бюджета, превышавший установленную законом сумму.

Напомним, Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы, он является политиком консервативной ориентации, как и один из фаворитов нынешней президентской гонки Франсуа Фийон.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокурор Парижа требует суда над Николя Саркози