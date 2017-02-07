Вторник, 07 Февраля 2017 года
12:47:58 МСК

Дворкович: Подвижек в переговорах с Минском по газу нет

Политика
Отношения РФ и Белоруссией обострились в результате пересмотра Минском соглашения по цене на российский газ
Аркадий Дворкович
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Аркадий Дворкович

Москва, 7 февраля 2017, 12:41 — REGNUM  Российская Федерация не видит подвижек в «газовых» переговорах с Белоруссией и по-прежнему ждет оплаты за поставленное в 2016 году голубое топливо. Об этом, как передает РИА Новости, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

«Пока нет подвижек, пока ждем предложений от наших коллег, — сказал Дворкович. — На основе предыдущих предложений у нас нет договоренности, но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения РФ и Белоруссией обострились в результате пересмотра Минском соглашения по цене на российский газ. Минск решил, что цена на голубое топливо должна быть снижена.

В итоге с 2016 года белорусские государственные предприятия стали оплачивать продукцию дочерней компании «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» не по контрактной цене, а по цене, которую сочли справедливой в Минске. Накопился долг.

Ответной мерой со стороны Москвы стало сокращение объёмов поставок нефти. Белорусским Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) были установлены новые тарифы на транспортировку российского черного золота.

Читайте также: Лукашенко обвинил Россию в «политическом выпаде» против Белоруссии

Читайте также: Лукашенко пожаловался на российских чиновников, которые не слушают Путина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Союзное государство России и Белоруссии
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
07.02.17
El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»
МадридИспания Гражданская война на Украине Общество
NB!
07.02.17
Бесплатную приватизацию могут сделать для всех бессрочной
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
07.02.17
Станислав Стремидловский«Катынь – не место выяснения польско-российских отношений»
СмоленскРоссия Развитие музеев Общество
NB!
07.02.17
КНР начнет «шпионить» из космоса с помощью беспилотников
ПекинКитай Авиастроение Техника
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНа чьей стороне будет Австралия в торговой войне США и КНР? – EAF
КанберраАвстралия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
07.02.17
В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Дмитрий ОрловРейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»
ВолгоградРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
07.02.17
СМИ: Трамп не сможет повлиять на союз России и Китая
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
На Колыме предлагают раздавать бесплатные гектары возле населённых пунктов
МагаданМагаданская областьРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
07.02.17
Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...
ТулаРоссия Проблемы региональных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
07.02.17
Эстония включила ИА REGNUM в чёрный список вражеских СМИ
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаЖалобы демократов США: «Израильский заговор управляет Трампом»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Рейтинг банков: Китайский ICBC признан самым дорогим брендом в мире
ЛондонВеликобритания Банковское дело Экономика
NB!
07.02.17
Белый дом привел список терактов, которым СМИ в США не уделили внимания
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
«Нефти стоит беспокоиться»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
07.02.17
В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань
ПекинКитай Проект ВСМ "Москва—Казань" Техника
NB!
07.02.17
«Рубль рискует отступить из-за цен на нефть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное