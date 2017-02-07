Главой департамента экономполитики Москвы назначен Владимир Ефимов
Москва, 7 февраля 2017, 12:37 — REGNUM
Новым руководителем столичного департамента экономической политики назначен Владимир Ефимов, который ранее возглавлял департамент городского имущества Москвы. Соответствующее решение принял сегодня, 7 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин.
Департамент городского имущества вместо Ефимова возглавит его заместитель Максим Гаман.
Как сообщало ИА REGNUM, экс-руководитель департамента экономполитики Москвы Максим Решетников 6 февраля назначен на врио губернатора Пермского края.
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Напомним, 6 февраля глава Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении губернаторских полномочий. Напомним, срок его губернаторства истекает весной 2017 года.
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