Главой департамента экономполитики Москвы назначен Владимир Ефимов Политика Департамент городского имущества вместо Ефимова возглавит его заместитель Максим Гаман

Москва, , 12:37 — REGNUM

Новым руководителем столичного департамента экономической политики назначен Владимир Ефимов, который ранее возглавлял департамент городского имущества Москвы. Соответствующее решение принял сегодня, 7 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин. Департамент городского имущества вместо Ефимова возглавит его заместитель Максим Гаман. Как сообщало ИА REGNUM, экс-руководитель департамента экономполитики Москвы Максим Решетников 6 февраля назначен на врио губернатора Пермского края. Читайте также: Назначен и.о. губернатора Пермского края Напомним, 6 февраля глава Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении губернаторских полномочий. Напомним, срок его губернаторства истекает весной 2017 года. Читайте ранее в этом сюжете: Песков назвал изменения в корпусе губернаторов «нормальным процессом»

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