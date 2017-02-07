Светлана Шаповалова, , 12:37 — REGNUM

На Алтае одним из самых заметных политических событий прошедшей недели стало «бегство» двух депутатов-справедливороссов Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Павла Шумихина и Алексея Найдена во фракцию «Единая Россия». О причине произошедшего высказался пока только Павел Шумихин. «На самом деле я не оппозиционер, мне чужда политическая борьба и занятие критиканством», — заявил он ИА «Амител».

Впрочем, судя по политической карьере Павла Шумихина, чужда ему не только политическая борьба, но политориентация, как таковая: в 2010—2011 годах он участвовал в выборах, как кандидат ЛДПР, от «эсеров» выдвигался с 2012 года, но, не избравшись в Барнаульскую городскую думу (БГД), стал смотреть в сторону единороссов. «Сразу после выборов в БГД, тогда я не стал депутатом, было сильно разочарование, и один из депутатов ЕР (с кем я соперничал на округе) решил меня склонить к партии власти и привел к Трофимову (бывший лидер алтайских единороссов, прим. автора)», — сообщил он ИА REGNUM. Предположения об оказываемом единороссами давлении Павел Шумихин отверг, заявив, что в его случае никаких должностей (депутат является заведующим хирургическим отделением барнаульской поликлиники № 14) никто не обещал. «Угроз не было — наоборот, очень дружелюбное и предупредительное отношение со стороны первых лиц», — заявил депутат Шумихин и пообещал, что во фракции единороссов он пока будет независимым депутатом.

Как известно, на сентябрьских выборах в АКЗС Павел Шумихин победил на одномандатном округе № 20 в Барнауле, а Алексей Найден — на округе № 5 в Каменском и Крутихинском районе. Именно это обстоятельство лидер партии Сергей Миронов назвал «партийным успехом».

«При помощи Шумихина и Найдена мы доказали, что оппозиция может побеждать ЕР и на одномандатных округах», — заявлял ранее и секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев. Но, судя по словам самого Павла Шумихина, дело далеко не в партии, а в конкретных персоналиях. «Избиратели единодушно поддержали мое решение (о переходе во фракцию ЕР, прим. автора), в особенности мой актив», — отметил он в разговоре.

Аналогичная история наблюдается и со вторым перебежчиком — Алексеем Найденым. Сам он переход не комментирует, но слова его отца, избранного недавно главой Камня-на-Оби — весьма красноречивы. «Почему вы считаете, что я от оппозиции? Кто вам сказал, что меня продвигала «Справедливая Россия»? Просто «СР» правильно сделала ставку на меня, проанализировав ситуацию в городе и районе. А люди, видя во мне хорошего хозяина, голосовали за «СР». Им было не важно, от какой партии я агитирую, лишь бы я был руководителем района», — таким заявлением Федор Найден поделился недавно с ИД «Алтапресс».

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Тем не менее, по словам лидера алтайского регионального отделения «Справедливая Россия» Александра Терентьева, практика «справедливого призыва», в рамках которой партия привлекает на выборы беспартийных сторонников, продолжится, однако к отбору потенциальных кандидатов после случившегося подойдут более ответственно. «Многие ищут такие схемы для себя — избираются от нас, потом либо туда переходят, либо просто уходят от нас. Но костяк остается тот же, и молодежь потягивается. Хотя, ошибки бывают», — цитирует его слова с недавней пресс-конференции ИА «Банкфакс».

Между тем, секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС Александр Романенко поступок депутатов-перебежчиков назвал «закономерным шагом». Многие СМИ цитировали его официальное заявление со словами: «Я считаю, что как одномандатники они сделали закономерный для любого ответственного депутата шаг, причем Алексей Наден написал заявление и в партию «Единая Россия». А это для меня, как секретаря регионального отделения, имеет еще большее значение и говорит о том, что перезагрузка работы партии в регионе идет в правильном направлении — в конце концов, ответственные люди всегда тянутся к добру и правде», — подчеркнул Романенко.

Тяга к добру и правде, конечно, закономерна, но зачем единороссам с их заявленным курсом на обновление, нужны такие кадры? Как бы то ни было, но 2 февраля 2017 года фракция «Справедливой России» сократилась с восьми до шести человек, а «Единая Россия» располагает теперь сорока четырьмя мандатами в заксобрании (тогда как все вместе взятые оппозиционеры располагают двадцати тремя мандатами).

Кстати, Павла Шумихина и Алексея Найдена в процессе партийного бегства нельзя назвать «первыми ласточками». Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне выборов в Госдуму-2016, «справедливороссы» лишились одного из потенциальных кандидатов в региональный парламент: депутат барнаульской думы Дмитрий Аганов решил примкнуть к «Единой России» и подал заявку на праймериз от партии. По несчастливому (для СР) стечению обстоятельств, Аганова тогда заменили упомянутым выше Павлом Шумихиным.

О внутренних проблемах, возникших во фракции справедливороссов в конце прошлого года, писало ИА «Банкфакс». «Например, Людмила Суслова (теперь уже бывший руководитель фракции СР в краевом парламенте, — прим. автора) упомянула, что пертурбации внутри депутатского объединения станут «неприятным событием, которое трудно было предугадать», но конкретизировать не стала. На прямой вопрос, не идет ли речь о ее уходе с поста руководителя фракции, собеседница ответила, что в настоящее время ничего исключать нельзя», — отмечал агентство.

Развитие событий не заставило себя ждать. Невысокими результатами справедливороссов на последних выборах в Госдуму, фактическим провалом алтайской избирательной кампании лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева (депутатом он избрался по списку), спорной победой в Камне-на-Оби, а также — недавним бегством из партии члена Совфеда от Омской области Елены Мизулиной и двух спрведливороссов из фракции в Алтайском заксобрании, «Справедливая Россия» еще более укрепила репутацию слабой партии со слабым кадровым ресурсом.

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Впрочем, справедливости ради заметим, что дефицитом «настоящих буйных» болеют сейчас все политсилы.

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