В квартире арестованного оппозиционера Гальперина идёт обыск

Адвокат Гальеприна не сообщила, в рамках какого уголовного дела ведётся обыск

Москва, , 12:31 — REGNUM В квартире российского оппозиционера Марка Гальперина, арестованного утром сегодня, 7 февраля, проходят обыски. Об этом сообщила адвокат оппозиционера Ксения Костромина, пишет газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что в рамках какого дела проводятся обыски, пока неизвестно.

Об аресте Гальперина стало известно утром. Соответствующая запись появилась на странице оппозиционера в Facebook.

«Сегодня утром оперативники сломали дверь квартиры оппозиционера и организатора Новой Оппозиции, Марка Гальперина, и арестовали его. В настоящий момент, Марк Гальперин находится в автозаке», — говорится в сообщении.

В соцсети уточняется, что место назначения Гальперина неизвестно. Пытаясь бежать при задержании, оппозиционер «выпрыгнул со второго этажа», и уже на улице был задержан.

Напомним, Гальперин является фигурантом уголовного дела о неоднократном нарушении правил пикетирования — часть1 статьи 212.1 УК России. Речь идёт о правонарушениях с августа 2014 по январь 2015 года.

За участие в правонарушениях, связанных с акцией на Манежной площади в Москве 15 января 2015 года Гальперин и другой, скандально известный оппозиционер Ильдар Дадин, были приговорены к 38 и 15 суткам ареста соответственно.